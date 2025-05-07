Атаки России на украинскую экономику являются частью гибридной войны против Украины - Юсов
Киев • УНН
Россия использует ограничения производства и кибератаки, чтобы дестабилизировать экономику Украины. Тем не менее, устойчивость бизнеса остается высокой благодаря поддержке партнеров.
Ограничение внутреннего производства и лишение доступа к мировым рынкам является частью гибридной кампании, которую россия реализует в своей агрессивной войне против Украины. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов во время конференции "Безопасность бизнеса в условиях войны и искусственного интеллекта", пишет УНН.
Детали
Ограничение внутреннего производства, усложнение логистики, лишение доступа к мировым рынкам и дискредитация Украины в мире ― ключевые цели гибридной кампании, которую государство-агрессор россия реализует как часть преступной войны против нашего государства
Он описал инструменты, которые враг использует для дестабилизации украинской экономики:
- информационные атаки и дискредитация;
- кибератаки на бизнес и инфраструктуру;
- подкуп и компрометация влиятельных фигур;
- индивидуальный террор и запугивание.
Государство-агрессор россия имеет опыт в ведении гибридной войны, включая дестабилизацию экономик через дезинформацию, внешнее давление и внутреннюю дезорганизацию. Однако устойчивость украинского бизнеса и государства остается высокой, особенно благодаря поддержке западных партнеров, усилению антикоррупционной инфраструктуры, активности гражданского общества, патриотичности представителей украинского бизнеса, развитию киберзащиты
Дополнение
Представитель ГУР сообщил о подготовке следующих операций по возвращению пленных. Уже вернули более 5 тыс. через обмены и 500 вне их, есть сдвиги по включению тяжелораненых.