В Україні знизилось споживання пального - експерт з паливного ринку
Київ • УНН
Ринок пального переживає труднощі через зниження споживання та воєнні ризики. Біоетанолова програма не запрацювала, але мережа "ОККО" будує завод для збільшення виробництва.
На сьогодні український ринок пального зазнає певних труднощів на фоні зниження споживання в поєднанні з воєнними ризиками. Про це під час брифінгу повідомив експерт з паливного ринку Сергій Куюн передає УНН.
Деталі
Ринок насправді не в дуже гарному стані, тому що обсяги споживання падають. Бачимо, що за перші чотири місяці 2025 року, по дизелю, по скрапленому газу є зменшення відносно минулого року. По бензину є невеличке зростання. Але все-таки сумарно ринок втрачає
Також Куюн додав, що додаткові втрат завдають військові атаки росіян, що є надзвичайно "небезпечною ситуацією" для ринку. Саме тому, за його словами "Біоетанолова програма не запрацювала так, як очікувалося.
Всі очікували, що ми будемо генерувати попит на наш біоетанол. А насправді наразі ми будемо генерувати попит на європейський біоетанол. Але з іншого боку, ми хоча б ці програми почнемо, технологічно підтягнемо. І коли, дай Бог завершиться війна, ми будемо готові "швидко бігти", в тому числі й виробляти, тому що багато компаній до цього готується
Зокрема мережа "ОККО" наразі будує біоетаноловий завод, який вироблятиме 83 тисячі тонн на рік, що на сьогодні дорівнює усьому обсягу виробництва країною. І таких заводів буде декілька.
По розрахунках профільних асоціацій ми будемо мати пів млн тонн етанолу проти сьогоднішніх 90 тисяч тонн протягом 2 років
Нагадаємо
В Україні з 1 травня набуде чинності вимога обов'язкового вмісту біоетанолу (спирту) в бензині на АЗС. Так, усі марки (окрім 98+ октан) повинні містити щонайменше 5% біоетанолу. Серед основних причин - це зобов'язання України в рамках євроінтеграції.