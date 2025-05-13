В Україні знизилось споживання пального - експерт з паливного ринку

На сьогодні український ринок пального зазнає певних труднощів на фоні зниження споживання в поєднанні з воєнними ризиками. Про це під час брифінгу повідомив експерт з паливного ринку Сергій Куюн передає УНН.

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Ринок насправді не в дуже гарному стані, тому що обсяги споживання падають. Бачимо, що за перші чотири місяці 2025 року, по дизелю, по скрапленому газу є зменшення відносно минулого року. По бензину є невеличке зростання. Але все-таки сумарно ринок втрачає - зазначив він.

Також Куюн додав, що додаткові втрат завдають військові атаки росіян, що є надзвичайно "небезпечною ситуацією" для ринку. Саме тому, за його словами "Біоетанолова програма не запрацювала так, як очікувалося.

Всі очікували, що ми будемо генерувати попит на наш біоетанол. А насправді наразі ми будемо генерувати попит на європейський біоетанол. Але з іншого боку, ми хоча б ці програми почнемо, технологічно підтягнемо. І коли, дай Бог завершиться війна, ми будемо готові "швидко бігти", в тому числі й виробляти, тому що багато компаній до цього готується - додав Куюн.

Зокрема мережа "ОККО" наразі будує біоетаноловий завод, який вироблятиме 83 тисячі тонн на рік, що на сьогодні дорівнює усьому обсягу виробництва країною. І таких заводів буде декілька.

По розрахунках профільних асоціацій ми будемо мати пів млн тонн етанолу проти сьогоднішніх 90 тисяч тонн протягом 2 років - додав експерт.

Нагадаємо

В Україні з 1 травня набуде чинності вимога обов'язкового вмісту біоетанолу (спирту) в бензині на АЗС. Так, усі марки (окрім 98+ октан) повинні містити щонайменше 5% біоетанолу. Серед основних причин - це зобов'язання України в рамках євроінтеграції.