З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

В Україні з 1 травня набуде чинності вимога обов'язкового вмісту біоетанолу (спирту) в бензині на АЗС. УНН поспілкувався з експертом з питань енергетики Геннадій Рябцев щодо того, як це може вплинути на автомобілі та вартість пального.

Деталі

З 1 травня 2025 року набуває чинності закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту, який встановлює вимоги до складу бензину на українському ринку. Так, усі марки (окрім 98+ октан) повинні містити щонайменше 5% біоетанолу

Біоетанол - це зневоднений етиловий спирт, який використовується як замінник бензину для автотранспортних засобів. Біоетанольне паливо виробляється здебільшого в процесі ферментації цукру, проте також його можна виробляти хімічним способом.

Причини через, які це запровадили

Державна екологічна інспекція Центрального округу заявляла, що це рішення є частиною державної стратегії переходу сталих джерел енергії й підтримка аграрного сектору.

Також серед основних причин - це зобов'язання України в рамках євроінтеграції. Україна як кандидат на членство в ЄС має впроваджувати європейські норми. Київ взяв на себе відповідні зобов'язання щодо частки енергії з відновлюваних джерел у валовому кінцевому обсязі споживання енергії на транспорті із вступом до Енергетичного Співтовариства.

Ще однією важливою причиною є покращення екологічної ситуації за рахунок зменшення обсягів викидів в атмосферу шкідливих речовин, що утворюються при згорянні палива, адже біоетанол чистіший за нафтове пальне й при згорянні виділяє менше шкідливих речовин.

Окрім того, передбачається, що це створює передумови для залучення іноземних та вітчизняних інвестицій у сферу виробництва рідкого біопалива (біокомпонентів).

Чи є ризики для автомобілів?

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що все буде залежати від того, хто додає біоетанол у бензин та в якій кількості.

Якщо йдеться про додавання 5% біокомпонентів до вуглеводневої бази, то жодних проблем з цим не виникає та не виникатиме...Якщо йдеться про додавання біоетанолу випущеного в Україні до бази, яка імпортована або вироблена в Україні на заводах малої продуктивності, то безумовно небезпека є. Тому що те, що виробляється в Україні біоетанолом не є - заявив Рябцев УНН.

Рябцев пояснив, що проблема у виробництві.

Тому що вимоги та стандарту, українського стандарту для біоетанолу не відповідають європейському стандарту для біоетанолу. Тобто характеристики того біоетанолу, які виробляються в Україні відрізняються від характеристик біоетанолу який виробляється в державах-членах ЄС - розповів Рябцев.



Яка саме може бути небезпека для автомобілів?

Рябцев зазначив, що всі автомобілі випущені до 2005 року не адаптовані до використання бензину з вмістом біокомпонентів понад 7%.

Це буде негативно позначатися на роботі двигуна, роботі самої паливної системи зменшуючи потужність системи, ускладнюючи її експлуатацію, як за високих температур, так й за низьких температур. Тому що те, що може додаватися в Україні, воно буде призводити до розшарування палива й до утворення парових пробок у паливопроводах, що негативним чином буде позначатися на характеристиках двигуна - сказав Рябцев.

Відсутність контролю в Україні

Експерт наголосив, що важливий контроль за додаванням біоетанолу.

В Україні відсутня система контролю якості, безпечності нафтопродуктів. Її не існує. Вона повністю зруйнована. Немає коштів на проведення перевірок, немає спеціалістів з проведення перевірок, акредитованих лабораторій в яких можна перевіряти відповідність бензину технічному регламенту за всіма характеристиками. Тобто ми маємо чергову імітацію європейської інтеграції України - заявив Рябцев.

Перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба заявляв, що Держекоінспекція не буде поки штрафувати за торгівлю бензином без біоетанолу. Адже для цього потрібна затверджена форма протоколу про відповідне порушення, яка ще відсутня.

Вплив на вартість бензину

Якщо йдеться про великі підприємства, західні, наприклад, де в більшості вже давно реалізується бензин з 5% біокомпонентів, то собівартість виробництва такого палива має не відрізнятися від собівартості виробництва палива без біокомпонентів. Там відмінності буквально в 1-2% в собівартості. Тому змін якихось в ціні немає бути на ринку. Тим паче у нас низхідний тренд на ринку. У нас бензин впродовж двох місяців дешевшав, тому значно більший вплив буде мати здешевлення гривні відносно євро, яке на жаль відбувається, яке може змінити цей нисхідний тренд - розповів Рябцев.

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