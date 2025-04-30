С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива
Киев • УНН
С 1 мая в Украине бензин должен содержать 5% биоэтанола. Эксперт Рябцев предостерегает о рисках для авто до 2005 года и отсутствии контроля качества, но цена существенно не изменится.
В Украине с 1 мая вступит в силу требование обязательного содержания биоэтанола (спирта) в бензине на АЗС. УНН пообщался с экспертом по вопросам энергетики Геннадием Рябцевым о том, как это может повлиять на автомобили и стоимость топлива.
Детали
С 1 мая 2025 года вступает в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в отрасли транспорта, который устанавливает требования к составу бензина на украинском рынке. Так, все марки (кроме 98+ октан) должны содержать не менее 5% биоэтанола
Биоэтанол - это обезвоженный этиловый спирт, который используется в качестве заменителя бензина для автотранспортных средств. Биоэтанольное топливо производится в основном в процессе ферментации сахара, однако также его можно производить химическим способом.
Причины, по которым это ввели
Государственная экологическая инспекция Центрального округа заявляла, что это решение является частью государственной стратегии перехода к устойчивым источникам энергии и поддержки аграрного сектора.
Также среди основных причин - это обязательства Украины в рамках евроинтеграции. Украина как кандидат на членство в ЕС должна внедрять европейские нормы. Киев взял на себя соответствующие обязательства по доле энергии из возобновляемых источников в валовом конечном объеме потребления энергии на транспорте с вступлением в Энергетическое Сообщество.
Еще одной важной причиной является улучшение экологической ситуации за счет уменьшения объемов выбросов в атмосферу вредных веществ, образующихся при сгорании топлива, ведь биоэтанол чище нефтяного топлива и при сгорании выделяет меньше вредных веществ.
Кроме того, предполагается, что это создает предпосылки для привлечения иностранных и отечественных инвестиций в сферу производства жидкого биотоплива (биокомпонентов).
Есть ли риски для автомобилей?
Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил, что все будет зависеть от того, кто добавляет биоэтанол в бензин и в каком количестве.
Если речь идет о добавлении 5% биокомпонентов к углеводородной базе, то никаких проблем с этим не возникает и не будет возникать...Если речь идет о добавлении биоэтанола, выпущенного в Украине, к базе, которая импортирована или произведена в Украине на заводах малой производительности, то безусловно опасность есть. Потому что то, что производится в Украине биоэтанолом не является
Рябцев пояснил, что проблема в производстве.
Потому что требования и стандарта, украинского стандарта для биоэтанола не соответствуют европейскому стандарту для биоэтанола. То есть характеристики того биоэтанола, которые производятся в Украине отличаются от характеристик биоэтанола, который производится в государствах-членах ЕС
Какая именно может быть опасность для автомобилей?
Рябцев отметил, что все автомобили, выпущенные до 2005 года, не адаптированы к использованию бензина с содержанием биокомпонентов более 7%.
Это будет негативно сказываться на работе двигателя, работе самой топливной системы, уменьшая мощность системы, усложняя ее эксплуатацию, как при высоких температурах, так и при низких температурах. Потому что то, что может добавляться в Украине, оно будет приводить к расслоению топлива и к образованию паровых пробок в топливопроводах, что негативным образом будет сказываться на характеристиках двигателя
Отсутствие контроля в Украине
Эксперт подчеркнул, что важен контроль за добавлением биоэтанола.
В Украине отсутствует система контроля качества, безопасности нефтепродуктов. Ее не существует. Она полностью разрушена. Нет средств на проведение проверок, нет специалистов по проведению проверок, аккредитованных лабораторий, в которых можно проверять соответствие бензина техническому регламенту по всем характеристикам. То есть мы имеем очередную имитацию европейской интеграции Украины
Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба заявлял, что Госэкоинспекция не будет пока штрафовать за торговлю бензином без биоэтанола. Ведь для этого нужна утвержденная форма протокола о соответствующем нарушении, которая еще отсутствует.
Влияние на стоимость бензина
Если речь идет о крупных предприятиях, западных, например, где в большинстве уже давно реализуется бензин с 5% биокомпонентов, то себестоимость производства такого топлива не должна отличаться от себестоимости производства топлива без биокомпонентов. Там отличия буквально в 1-2% в себестоимости. Поэтому изменений каких-то в цене не должно быть на рынке. Тем более у нас нисходящий тренд на рынке. У нас бензин в течение двух месяцев дешевел, поэтому значительно большее влияние будет иметь удешевление гривны по отношению к евро, которое, к сожалению, происходит, которое может изменить этот нисходящий тренд
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