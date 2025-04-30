С мая бензин в Украине должны продавать со спиртом: как это отразится на автомобилях и стоимости топлива

В Украине с 1 мая вступит в силу требование обязательного содержания биоэтанола (спирта) в бензине на АЗС. УНН пообщался с экспертом по вопросам энергетики Геннадием Рябцевым о том, как это может повлиять на автомобили и стоимость топлива.

Детали

С 1 мая 2025 года вступает в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в отрасли транспорта, который устанавливает требования к составу бензина на украинском рынке. Так, все марки (кроме 98+ октан) должны содержать не менее 5% биоэтанола

Биоэтанол - это обезвоженный этиловый спирт, который используется в качестве заменителя бензина для автотранспортных средств. Биоэтанольное топливо производится в основном в процессе ферментации сахара, однако также его можно производить химическим способом.

Причины, по которым это ввели

Государственная экологическая инспекция Центрального округа заявляла, что это решение является частью государственной стратегии перехода к устойчивым источникам энергии и поддержки аграрного сектора.

Также среди основных причин - это обязательства Украины в рамках евроинтеграции. Украина как кандидат на членство в ЕС должна внедрять европейские нормы. Киев взял на себя соответствующие обязательства по доле энергии из возобновляемых источников в валовом конечном объеме потребления энергии на транспорте с вступлением в Энергетическое Сообщество.

Еще одной важной причиной является улучшение экологической ситуации за счет уменьшения объемов выбросов в атмосферу вредных веществ, образующихся при сгорании топлива, ведь биоэтанол чище нефтяного топлива и при сгорании выделяет меньше вредных веществ.

Кроме того, предполагается, что это создает предпосылки для привлечения иностранных и отечественных инвестиций в сферу производства жидкого биотоплива (биокомпонентов).

Есть ли риски для автомобилей?

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отметил, что все будет зависеть от того, кто добавляет биоэтанол в бензин и в каком количестве.

Если речь идет о добавлении 5% биокомпонентов к углеводородной базе, то никаких проблем с этим не возникает и не будет возникать...Если речь идет о добавлении биоэтанола, выпущенного в Украине, к базе, которая импортирована или произведена в Украине на заводах малой производительности, то безусловно опасность есть. Потому что то, что производится в Украине биоэтанолом не является - заявил Рябцев УНН.

Рябцев пояснил, что проблема в производстве.

Потому что требования и стандарта, украинского стандарта для биоэтанола не соответствуют европейскому стандарту для биоэтанола. То есть характеристики того биоэтанола, которые производятся в Украине отличаются от характеристик биоэтанола, который производится в государствах-членах ЕС - рассказал Рябцев.



Какая именно может быть опасность для автомобилей?

Рябцев отметил, что все автомобили, выпущенные до 2005 года, не адаптированы к использованию бензина с содержанием биокомпонентов более 7%.

Это будет негативно сказываться на работе двигателя, работе самой топливной системы, уменьшая мощность системы, усложняя ее эксплуатацию, как при высоких температурах, так и при низких температурах. Потому что то, что может добавляться в Украине, оно будет приводить к расслоению топлива и к образованию паровых пробок в топливопроводах, что негативным образом будет сказываться на характеристиках двигателя - сказал Рябцев.

Отсутствие контроля в Украине

Эксперт подчеркнул, что важен контроль за добавлением биоэтанола.

В Украине отсутствует система контроля качества, безопасности нефтепродуктов. Ее не существует. Она полностью разрушена. Нет средств на проведение проверок, нет специалистов по проведению проверок, аккредитованных лабораторий, в которых можно проверять соответствие бензина техническому регламенту по всем характеристикам. То есть мы имеем очередную имитацию европейской интеграции Украины - заявил Рябцев.

Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба заявлял, что Госэкоинспекция не будет пока штрафовать за торговлю бензином без биоэтанола. Ведь для этого нужна утвержденная форма протокола о соответствующем нарушении, которая еще отсутствует.

Влияние на стоимость бензина

Если речь идет о крупных предприятиях, западных, например, где в большинстве уже давно реализуется бензин с 5% биокомпонентов, то себестоимость производства такого топлива не должна отличаться от себестоимости производства топлива без биокомпонентов. Там отличия буквально в 1-2% в себестоимости. Поэтому изменений каких-то в цене не должно быть на рынке. Тем более у нас нисходящий тренд на рынке. У нас бензин в течение двух месяцев дешевел, поэтому значительно большее влияние будет иметь удешевление гривны по отношению к евро, которое, к сожалению, происходит, которое может изменить этот нисходящий тренд - рассказал Рябцев.

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