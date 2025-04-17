ЕС может отказаться от запрета двигателей внутреннего сгорания: что предлагают взамен

Европейский Союз должен отказаться от запрета на двигатели внутреннего сгорания, который вступит в силу с 2035 года. Об этом говорится в публикации Financial Times, передает УНН.

Детали

Немецкий политик и депутат Европейского парламента от партии Христианско-социальный союз (Европейская народная партия) Манфред Вебер выступил против запрета транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания. По его мнению, следует дать возможность людям покупать бензиновые и дизельные автомобили, если выбросы углерода компенсируются.

Я использую классический двигатель внутреннего сгорания с классическим топливом, но потом плачу за хранение CO₂ в почве. Возможно, это бизнес-модель будущего – сказал Вебер.

Он также добавил, что другими вариантами могут быть гибриды и удлинители диапазона.

Напомним

В центре Амстердама с апреля 2025 года разрешат плавать только лодкам на электричестве и водороде. Лодкам с двигателями внутреннего сгорания плавать запретят, но владельцы некоторых из них получат временные исключения до 2030 года.