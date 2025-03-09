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Амстердам забороняє човни з двигунами внутрішнього згоряння на каналах

Київ • УНН

 • 23838 перегляди

З квітня 2025 року в центрі Амстердама дозволять плавати лише човнам на електриці та водні. Власники човнів з бензиновими двигунами отримають тимчасові винятки до 2030 року.

Амстердам забороняє човни з двигунами внутрішнього згоряння на каналах

З 1 квітня 2025 року центр столиці Нідерландів стане зоною, вільною від викидів для прогулянкових суден, повідомляє муніципалітет Амстердама, передає УНН.

Перебування у центрі Амстердаму стане приємнішим завдяки екологічній зоні для човнів. Починаючи з 1 квітня, по каналах Амстердама буде дозволено плавати тільки прогулянковим суднам, що працюють на електриці або водні. Усіх, хто не дотримується нових правил, спочатку отримають попередження. Починаючи з літа, почнуть накладати штрафи.

До 2030 року тимчасові винятки стосуватимуться власників човнів з бензиновими та дизельними двигунами, які вже отримали багаторічний платний дозвіл на плавання. Човни історичних музеїв також звільнені від регулювання. Безперервні водні шляхи, якими човни та кораблі проходять через Амстердам, не є частиною нової екологічної зони.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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