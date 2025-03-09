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Амстердам запрещает лодки с двигателями внутреннего сгорания на каналах

Киев • УНН

 • 23834 просмотра

С апреля 2025 года в центре Амстердама разрешат плавать только лодкам на электричестве и водных. Владельцы лодок с бензиновыми двигателями получат временные исключения до 2030 года.

Амстердам запрещает лодки с двигателями внутреннего сгорания на каналах

С 1 апреля 2025 года центр столицы Нидерландов станет зоной, свободной от выбросов для прогулочных судов, сообщает муниципалитет Амстердама, передает УНН.

Пребывание в центре Амстердама станет приятнее благодаря экологической зоне для лодок. Начиная с 1 апреля, по каналам Амстердама будет разрешено плавать только прогулочным судам, работающим на электричестве или водороде. Всем, кто не соблюдает новые правила, сначала будут выданы предупреждения. Начиная с лета, начнут накладывать штрафы.

До 2030 года временные исключения будут касаться владельцев лодок с бензиновыми и дизельными двигателями, которые уже получили многолетний платный разрешение на плавание. Лодки исторических музеев также освобождены от регулирования. Непрерывные водные пути, по которым проходят лодки и корабли через Амстердам, не являются частью новой экологической зоны.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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