Амстердам запрещает лодки с двигателями внутреннего сгорания на каналах
Киев • УНН
С апреля 2025 года в центре Амстердама разрешат плавать только лодкам на электричестве и водных. Владельцы лодок с бензиновыми двигателями получат временные исключения до 2030 года.
С 1 апреля 2025 года центр столицы Нидерландов станет зоной, свободной от выбросов для прогулочных судов, сообщает муниципалитет Амстердама, передает УНН.
Пребывание в центре Амстердама станет приятнее благодаря экологической зоне для лодок. Начиная с 1 апреля, по каналам Амстердама будет разрешено плавать только прогулочным судам, работающим на электричестве или водороде. Всем, кто не соблюдает новые правила, сначала будут выданы предупреждения. Начиная с лета, начнут накладывать штрафы.
До 2030 года временные исключения будут касаться владельцев лодок с бензиновыми и дизельными двигателями, которые уже получили многолетний платный разрешение на плавание. Лодки исторических музеев также освобождены от регулирования. Непрерывные водные пути, по которым проходят лодки и корабли через Амстердам, не являются частью новой экологической зоны.
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