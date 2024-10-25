Венеция удвоит количество «платных дней» для туристов

Власти итальянской Венеции объявили о намерении увеличить количество дней в 2025 году, когда вход в исторический центр города для туристов будет платным. Об этом сообщает ВВС, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание в 2024 году посетители должны были платить 5 евро (или 10 евро при покупке билета за менее чем 4 дня до приезда), чтобы прогуляться по улочкам Венеции в выходные или на праздники. В общем "платных дней" в календаре было всего 29.

Однако уже со следующего года система, испытания которой признали успешным, будет действовать в целом в 54 дня. Как и раньше, не будет распространяться требование на тех, кто находится в городе с ночевкой или посещает родственников.

В городском совете утверждают, что Венеция превратилась из символа "чрезмерного туризма" в первое место на планете, где нашли эффективный способ борьбы с этим явлением. Однако критики утверждают, что платный вход якобы не смог покрыть бюджет на свое внедрение и сделал из живого города музейный экспонат.

Напомним

Городские власти Венеции ввели ограничения на размер туристических групп до 25 человек и запрещают использование громкоговорителей гидами. Нарушителям грозят штрафы от 25 до 500 евро.