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ЄС може відмовитися від заборони двигунів внутрішнього згоряння: що пропонують натомість

Київ • УНН

 • 6698 перегляди

Манфред Вебер виступив проти повної заборони авто з ДВЗ, пропонуючи альтернативу: компенсація викидів CO₂. Він запропонував гібриди та подовжувачі діапазону як перехідні варіанти.

ЄС може відмовитися від заборони двигунів внутрішнього згоряння: що пропонують натомість

Європейський Союз має відмовитися від заборони на двигуни внутрішнього згоряння, яка вступить в силу з 2035 року. Про це йдеться в публікації Financial Times, передає УНН.

Деталі

Німецький політик і депутат Європейського парламенту від партії Християнсько-соціальний союз (Європейська народна партія) Манфред Вебер виступив проти заборони транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння. На його думку, слід дати можливість людям купувати бензинові та дизельні автомобілі, якщо викиди вуглецю компенсуються.

Я використовую класичний двигун внутрішнього згоряння з класичним паливом, але потім плачу за зберігання CO₂ в ґрунті. Можливо, це бізнес-модель майбутнього

– сказав Вебер.

Він також додав, що іншими варіантами можуть бути гібриди та подовжувачі діапазону.

Нагадаємо

В центрі Амстердама з квітня 2025 року дозволять плавати лише човнам на електриці та водні. Човнам з двигунами внутрішнього згоряння плавати заборонять, але власники деяких з них отримають тимчасові винятки до 2030 року.

Євген Устименко

Євген Устименко

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