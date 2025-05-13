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В Украине снизилось потребление горючего – эксперт с топливного рынка

Киев • УНН

 • 516 просмотра

Рынок горючего переживает трудности из-за снижения потребления и военных рисков. Биоэтанольная программа не заработала, но сеть "ОККО" строит завод для увеличения производства.

В Украине снизилось потребление горючего – эксперт с топливного рынка

На сегодня украинский рынок топлива испытывает определенные трудности на фоне снижения потребления в сочетании с военными рисками. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина сообщил эксперт по топливному рынку Сергей Куюн передает УНН.

Детали

Рынок на самом деле не в очень хорошем состоянии, потому что объемы потребления падают. Видим, что за первые четыре месяца 2025 года, по дизелю, по сжиженному газу есть уменьшение по отношению к прошлому году. По бензину есть небольшое увеличение. Но все-таки суммарно рынок теряет

- отметил он.

Также Куюн добавил, что дополнительные потери наносят военные атаки россиян, что является чрезвычайно "опасной ситуацией" для рынка. Именно поэтому, по его словам "Биоэтаноловая программа не заработала так, как ожидалось.

Все ожидали, что мы будем генерировать спрос на наш биоэтанол. А на самом деле сейчас мы будем генерировать спрос на европейский биоэтанол. Но с другой стороны, мы хотя бы эти программы начнем, технологически подтянем. И когда, дай Бог завершится война, мы будем готовы "быстро бежать", в том числе и производить, потому что много компаний к этому готовится

 - добавил Куюн.

В частности сеть "ОККО" сейчас строит биоэтаноловый завод, который будет производить 83 тысячи тонн в год, что на сегодня равно всему объему производства страной. И таких заводов будет несколько.

По расчетам профильных ассоциаций мы будем иметь пол млн тонн этанола против сегодняшних 90 тысяч тонн в течение 2 лет

- добавил эксперт.

Напомним

В Украине с 1 мая вступит в силу требование обязательного содержания биоэтанола (спирта) в бензине на АЗС. Так, все марки (кроме 98+ октан) должны содержать не менее 5% биоэтанола. Среди основных причин - это обязательство Украины в рамках евроинтеграции.

Алена Уткина

Алена Уткина

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