Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування

Візит високопосадовця ВООЗ до росії – це повернення країни-агресора на міжнародну арену. Подібні дії сигналізують про те, що такі організації світового масштабу потребують змін, реформування, щоб відповідати викликам сьогодення. Таку думку висловив журналісту УНН політолог Олег Лісний.

Лісний прокоментував візит представника ВООЗ Ханса Клюге до росії, де він провів зустріч з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим.

"Не цей високопосадовець почав повертати росію та путіна на міжнародну арену. Ця тенденція почалась з Трампа за великим рахунком, тому що при Байдені не говорили з путіним та рф. Тобто це було за замовчуванням. Це зчитували лідери різних міжнародних організацій, за виключенням ООН, тому що там взагалі дуже "пороблено". Тому США в особі Трампа почали повертати путіна. Чого тільки варта заява Трампа про, те, що рф даремно вигнали з G8.

Якби росію не вигнали з G8, то зараз би не було війни - Трамп

Політолог зазначив, що лідери міжнародних організацій бачать тенденцію, що росію рано, чи пізно повернуть на міжнародну арену, тому вважають, чому б зараз не почати спілкуватися.

По-перше, скрізь є фінансова зацікавленість. По-друге, вони (лідери міжнародних організацій – ред.) бачать, що тенденція така, що росію рано чи пізно повернуть, тому чому б не спілкуватися. Це дуже негативний момент. Коли приїжджають високопосадовці міжнародних організацій й ручкаються з представниками рф, то це повернення ( на міжнародну арену – ред.). Це вийде у новинах, це вийде в якомусь внутрішньому дайджесті. Це сигнал про те, що росія повертається