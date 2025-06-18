Політолог про візит високопосадовця ВООЗ до рф: сигнал, що такі організації потребують змін та реформування
Київ • УНН
Візит високопосадовця ВООЗ до росії розглядається як повернення агресора на міжнародну арену. Політолог Олег Лісний вважає, що це свідчить про потребу реформування міжнародних організацій для відповідності сучасним викликам.
Візит високопосадовця ВООЗ до росії – це повернення країни-агресора на міжнародну арену. Подібні дії сигналізують про те, що такі організації світового масштабу потребують змін, реформування, щоб відповідати викликам сьогодення. Таку думку висловив журналісту УНН політолог Олег Лісний.
Лісний прокоментував візит представника ВООЗ Ханса Клюге до росії, де він провів зустріч з міністром закордонних справ рф сергієм лавровим.
"Не цей високопосадовець почав повертати росію та путіна на міжнародну арену. Ця тенденція почалась з Трампа за великим рахунком, тому що при Байдені не говорили з путіним та рф. Тобто це було за замовчуванням. Це зчитували лідери різних міжнародних організацій, за виключенням ООН, тому що там взагалі дуже "пороблено". Тому США в особі Трампа почали повертати путіна. Чого тільки варта заява Трампа про, те, що рф даремно вигнали з G8.
Якби росію не вигнали з G8, то зараз би не було війни - Трамп 16.06.25, 19:06 • 11534 перегляди
Політолог зазначив, що лідери міжнародних організацій бачать тенденцію, що росію рано, чи пізно повернуть на міжнародну арену, тому вважають, чому б зараз не почати спілкуватися.
По-перше, скрізь є фінансова зацікавленість. По-друге, вони (лідери міжнародних організацій – ред.) бачать, що тенденція така, що росію рано чи пізно повернуть, тому чому б не спілкуватися. Це дуже негативний момент. Коли приїжджають високопосадовці міжнародних організацій й ручкаються з представниками рф, то це повернення ( на міжнародну арену – ред.). Це вийде у новинах, це вийде в якомусь внутрішньому дайджесті. Це сигнал про те, що росія повертається
Також Лісний розповів, що потрібно робити, щоб міжнародні організації зрозуміли, що від рф потрібно дистанціюватися й не виводити її на міжнародну арену.
Я думаю, що повинні бути демарші з нашого боку. Також потрібно підштовхувати до демаршів наших партнерів, щоб це в ЗМІ з'являлося в необхідній конотації, що це не припустимо. Репутаційні моменти на превеликий жаль в таких організаціях не на першому місці. Це також говорить про те, що такі організації світового масштабу потребують певних змін, реформування, щоб вони відповідали викликам сьогодення
Доповнення
Голова Комітету ВР з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький наголосив, що візити представників ВООЗ до рф - неприйнятні ні морально, ні політично. У ВР закликають ВООЗ публічно оцінити вплив російської агресії на систему охорони здоров’я України та зупинити візити до країни-агресора.