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Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
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Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании
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Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании

Киев • УНН

 • 5044 просмотра

Визит высокопоставленного сотрудника ВОЗ в россию рассматривается как возвращение агрессора на международную арену. Политолог Олег Лесной считает, что это свидетельствует о необходимости реформирования международных организаций для соответствия современным вызовам.

Политолог о визите высокопоставленного сотрудника ВОЗ в рф: сигнал о том, что такие организации нуждаются в изменениях и реформировании

Визит высокопоставленного представителя ВОЗ в россию – это возвращение страны-агрессора на международную арену. Подобные действия сигнализируют о том, что такие организации мирового масштаба нуждаются в изменениях, реформировании, чтобы отвечать вызовам сегодняшнего дня. Такое мнение высказал журналисту УНН политолог Олег Лесной.  

Лесной прокомментировал визит представителя ВОЗ Ханса Клюге в россию, где он провел встречу с министром иностранных дел рф сергеем лавровым.

"Не этот высокопоставленный представитель начал возвращать россию и путина на международную арену. Эта тенденция началась с Трампа по большому счету, потому что при Байдене не говорили с путиным и рф. То есть это было по умолчанию. Это считывали лидеры различных международных организаций, за исключением ООН, потому что там вообще очень "пороблено". Поэтому США в лице Трампа начали возвращать путина. Чего только стоит заявление Трампа о том, что рф зря выгнали из G8.

Если бы россию не выгнали из G8, то сейчас бы не было войны - Трамп16.06.25, 19:06 • 11534 просмотра

Политолог отметил, что лидеры международных организаций видят тенденцию, что россию рано, или поздно вернут на международную арену, поэтому считают, почему бы сейчас не начать общаться.

Во-первых, везде есть финансовая заинтересованность. Во-вторых, они (лидеры международных организаций – ред.) видят, что тенденция такая, что россию рано или поздно вернут, поэтому почему бы не общаться. Это очень негативный момент. Когда приезжают высокопоставленные представители международных организаций и пожимают руки представителям рф, то это возвращение (на международную арену – ред.). Это выйдет в новостях, это выйдет в каком-то внутреннем дайджесте. Это сигнал о том, что россия возвращается

- подчеркнул Лесной.

Также Лесной рассказал, что нужно делать, чтобы международные организации поняли, что от рф нужно дистанцироваться и не выводить ее на международную арену.

Я думаю, что должны быть демарши с нашей стороны. Также нужно подталкивать к демаршам наших партнеров, чтобы это в СМИ появлялось в необходимой коннотации, что это недопустимо. Репутационные моменты, к большому сожалению, в таких организациях не на первом месте. Это также говорит о том, что такие организации мирового масштаба нуждаются в определенных изменениях, реформировании, чтобы они отвечали вызовам сегодняшнего дня

- сказал Лесной.

Дополнение

Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий подчеркнул, что визиты представителей ВОЗ в рф - неприемлемы ни морально, ни политически. В ВР призывают ВОЗ публично оценить влияние российской агрессии на систему здравоохранения Украины и остановить визиты в страну-агрессора.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
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