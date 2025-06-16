Если бы россию не выгнали из G8, то сейчас бы не было войны - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что исключение россии из G8 было ошибкой, и если бы россию не исключили, то сейчас бы не было войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что исключить россию из G8 было ошибкой, ведь тогда бы не было войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.
Раньше G7 была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели принимать россию. И я бы сказал, что это была ошибка, потому что я думаю, что у вас не было бы сейчас войны, если бы вы допустили россию, и у вас не было бы сейчас войны, если бы Трамп был президентом четыре года назад
Напомним
Президент США Дональд Трамп начал саммит "Большой семерки" встречей с премьер-министром Канады Марком Карни.