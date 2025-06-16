Если бы россию не выгнали из G8, то сейчас бы не было войны - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключить россию из G8 было ошибкой, ведь тогда бы не было войны. Об этом пишет УНН со ссылкой на AP.

Раньше G7 была G8. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели принимать россию. И я бы сказал, что это была ошибка, потому что я думаю, что у вас не было бы сейчас войны, если бы вы допустили россию, и у вас не было бы сейчас войны, если бы Трамп был президентом четыре года назад