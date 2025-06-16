Трамп на полях саміту G7 зустрівся із прем'єром Канади

Президент США Дональд Трамп розпочав саміт "Великої сімки" зустріччю з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, передає УНН із посиланням на AP.

Помічник Білого дому опублікував фотографію президента та канадця Карні, які сидять та розмовляють без присутності ЗМІ, коли саміт розпочався в Канадських Скелястих горах.

Незвичним поворотом подій стало те, що на фотографії Трамп сидить на стільці перед канадським прапором, а Карні - перед прапором США.

Лідери G7 збираються на відкриття саміту в Канаді: відео

Нагадаємо

Напередодні офіційного відкриття саміту G7 в Канаді відбулася неформальна розмова між лідерами групи Великої сімки. На ній були присутні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Як повідомили британські та італійські ЗМІ, лідери узгоджували позицію щодо війни Ізраїлю та Ірану.