Трамп на полях саміту G7 зустрівся із прем'єром Канади
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп розпочав саміт "Великої сімки" зустріччю з прем'єр-міністром Канади. Напередодні відбулася неформальна розмова лідерів G7 щодо війни Ізраїлю та Ірану.
Президент США Дональд Трамп розпочав саміт "Великої сімки" зустріччю з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, передає УНН із посиланням на AP.
Помічник Білого дому опублікував фотографію президента та канадця Карні, які сидять та розмовляють без присутності ЗМІ, коли саміт розпочався в Канадських Скелястих горах.
Незвичним поворотом подій стало те, що на фотографії Трамп сидить на стільці перед канадським прапором, а Карні - перед прапором США.
Лідери G7 збираються на відкриття саміту в Канаді: відео16.06.25, 16:35 • 1396 переглядiв
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Напередодні офіційного відкриття саміту G7 в Канаді відбулася неформальна розмова між лідерами групи Великої сімки. На ній були присутні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Як повідомили британські та італійські ЗМІ, лідери узгоджували позицію щодо війни Ізраїлю та Ірану.