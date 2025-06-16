Трамп на полях саммита G7 встретился с премьером Канады
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп начал саммит "Большой семерки" встречей с премьер-министром Канады. Накануне состоялся неформальный разговор лидеров G7 о войне Израиля и Ирана.
Президент США Дональд Трамп начал саммит "Большой семерки" встречей с премьер-министром Канады Марком Карни, передает УНН со ссылкой на AP.
Помощник Белого дома опубликовал фотографию президента и канадца Карни, которые сидят и разговаривают без присутствия СМИ, когда саммит начался в Канадских Скалистых горах.
Необычным поворотом событий стало то, что на фотографии Трамп сидит на стуле перед канадским флагом, а Карни - перед флагом США.
Лидеры G7 собираются на открытие саммита в Канаде: видео 16.06.25, 16:35 • 1242 просмотра
Напомним
Накануне официального открытия саммита G7 в Канаде состоялся неформальный разговор между лидерами группы Большой семерки. На ней присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Канады Марк Карни. Как сообщили британские и итальянские СМИ, лидеры согласовывали позицию по войне Израиля и Ирана.