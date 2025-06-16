Якби росію не вигнали з G8, то зараз би не було війни - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що вигнати росію з G8 було помилкою, адже тоді б не було війни. Про це пише УНН із посиланням на AP.

Раніше G7 була G8. Барак Обама і людина на ім'я Трюдо не хотіли приймати росію. І я б сказав, що це була помилка, тому що я думаю, що у вас не було б зараз війни, якби ви допустили росію, і у вас не було б зараз війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому