Якби росію не вигнали з G8, то зараз би не було війни - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що виключення росії з G8 було помилкою, і якби росію не виключили, то зараз би не було війни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що вигнати росію з G8 було помилкою, адже тоді б не було війни. Про це пише УНН із посиланням на AP.
Раніше G7 була G8. Барак Обама і людина на ім'я Трюдо не хотіли приймати росію. І я б сказав, що це була помилка, тому що я думаю, що у вас не було б зараз війни, якби ви допустили росію, і у вас не було б зараз війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому
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