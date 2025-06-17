Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
Київ • УНН
У ВР закликають ВООЗ дати оцінку впливу російської агресії на систему охорони здоров’я України та припинити візити до росії. Ці візити підривають глобальну позицію щодо ізоляції країни-агресора.
Візити представників ВООЗ до рф - неприйнятні ні морально, ні політично. У ВР закликають ВООЗ публічно оцінити вплив російської агресії на систему охорони здоров’я України та зупинити візити до країни-агресора. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький, передає УНН.
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Радуцький зауважив, що 16 червня регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге провів зустріч у москві з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим. Один із керівників найавторитетнішої організації у сфері охорони здоров’я тисне руку міністру держави, яка системно порушує міжнародне право, цілеспрямовано знищує українську медичну інфраструктуру та вбиває цивільних. На жаль, це реальність.
Цей візит виглядає як перший крок до повернення росії до міжнародної спільноти. Пропагандистські медіа Кремля вже подають його як "визнання" рф партнером ВООЗ. Це не просто дипломатичний сигнал — це підрив глобальної позиції щодо ізоляції країни-агресора. Особливо тривожно це звучить на тлі фінансових труднощів ВООЗ через відмови деяких країн фінансувати організацію. Така зустріч може свідчити про готовність іти на компроміси навіть із тими, хто зневажає гуманітарне право, заради збереження донорських коштів
Він нагадав Клюге, що за час повномасштабної війни рф обстріляла та зруйнувала понад 2350 об’єктів медичної інфраструктури України — від лікарень і пологових до амбулаторій і центрів реабілітації.
Постраждало 769 медичних закладів. Лише за минулу ніч після чергової терористичної атаки росії загинули 12 цивільних, ще понад 100 отримали поранення. Якщо цифри — не аргумент, пропоную подивиться світові новини з фото та відео зруйнованих будівель в Києві
Голова Комітету ВР з питань здоровʼя нації також озвучив позицію України.
... візити представників ВООЗ до рф — неприйнятні ні морально, ні політично. Більше того, це б’є по репутації самої організації. Замість того, щоб засуджувати та документувати злочини, з країною-терористом ведуться перемовини. Ми закликаємо ВООЗ публічно оцінити вплив російської агресії на систему охорони здоров’я України, зупинити візити до країни-агресора, посилити співпрацю з МОЗ України, обласними адміністраціями, громадськими ініціативами, підтримати проєкти з відбудови медичних закладів, мобільної медицини та психологічної допомоги українцям