Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький

Візити представників ВООЗ до рф - неприйнятні ні морально, ні політично. У ВР закликають ВООЗ публічно оцінити вплив російської агресії на систему охорони здоров’я України та зупинити візити до країни-агресора. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький, передає УНН.

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Радуцький зауважив, що 16 червня регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге провів зустріч у москві з міністром закордонних справ рф Сергієм Лавровим. Один із керівників найавторитетнішої організації у сфері охорони здоров’я тисне руку міністру держави, яка системно порушує міжнародне право, цілеспрямовано знищує українську медичну інфраструктуру та вбиває цивільних. На жаль, це реальність.

Цей візит виглядає як перший крок до повернення росії до міжнародної спільноти. Пропагандистські медіа Кремля вже подають його як "визнання" рф партнером ВООЗ. Це не просто дипломатичний сигнал — це підрив глобальної позиції щодо ізоляції країни-агресора. Особливо тривожно це звучить на тлі фінансових труднощів ВООЗ через відмови деяких країн фінансувати організацію. Така зустріч може свідчити про готовність іти на компроміси навіть із тими, хто зневажає гуманітарне право, заради збереження донорських коштів - зауважив Радуцький.

Він нагадав Клюге, що за час повномасштабної війни рф обстріляла та зруйнувала понад 2350 об’єктів медичної інфраструктури України — від лікарень і пологових до амбулаторій і центрів реабілітації.

Постраждало 769 медичних закладів. Лише за минулу ніч після чергової терористичної атаки росії загинули 12 цивільних, ще понад 100 отримали поранення. Якщо цифри — не аргумент, пропоную подивиться світові новини з фото та відео зруйнованих будівель в Києві - додав Радуцький.

Голова Комітету ВР з питань здоровʼя нації також озвучив позицію України.