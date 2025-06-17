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Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий

Киев • УНН

 • 1724 просмотра

В ВР призывают ВОЗ дать оценку влиянию российской агрессии на систему здравоохранения Украины и прекратить визиты в россию. Эти визиты подрывают глобальную позицию по изоляции страны-агрессора.

Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий

Визиты представителей ВОЗ в рф - неприемлемы ни морально, ни политически. В ВР призывают ВОЗ публично оценить влияние российской агрессии на систему здравоохранения Украины и остановить визиты в страну-агрессора. Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает УНН.

Детали

Радуцкий отметил, что 16 июня региональный директор ВОЗ Ханс Клюге провел встречу в москве с министром иностранных дел рф Сергеем Лавровым. Один из руководителей самой авторитетной организации в сфере здравоохранения жмет руку министру государства, которое системно нарушает международное право, целенаправленно уничтожает украинскую медицинскую инфраструктуру и убивает гражданских. К сожалению, это реальность.

Этот визит выглядит как первый шаг к возвращению россии в международное сообщество. Пропагандистские медиа Кремля уже подают его как "признание" рф партнером ВОЗ. Это не просто дипломатический сигнал — это подрыв глобальной позиции по изоляции страны-агрессора. Особенно тревожно это звучит на фоне финансовых трудностей ВОЗ из-за отказов некоторых стран финансировать организацию. Такая встреча может свидетельствовать о готовности идти на компромиссы даже с теми, кто презирает гуманитарное право, ради сохранения донорских средств 

- отметил Радуцкий.

Он напомнил Клюге, что за время полномасштабной войны рф обстреляла и разрушила более 2350 объектов медицинской инфраструктуры Украины — от больниц и роддомов до амбулаторий и центров реабилитации.

Пострадало 769 медицинских учреждений. Только за минувшую ночь после очередной террористической атаки россии погибли 12 гражданских, еще более 100 получили ранения. Если цифры — не аргумент, предлагаю посмотреть мировые новости с фото и видео разрушенных зданий в Киеве 

- добавил Радуцкий.

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации также озвучил позицию Украины.

... визиты представителей ВОЗ в рф — неприемлемы ни морально, ни политически. Более того, это бьет по репутации самой организации. Вместо того, чтобы осуждать и документировать преступления, со страной-террористом ведутся переговоры. Мы призываем ВОЗ публично оценить влияние российской агрессии на систему здравоохранения Украины, остановить визиты в страну-агрессора, усилить сотрудничество с Минздравом Украины, областными администрациями, общественными инициативами, поддержать проекты по восстановлению медицинских учреждений, мобильной медицины и психологической помощи украинцам 

- резюмировал Радуцкий.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Михаил Радуцкий
Всемирная организация здравоохранения
Украина
Киев
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