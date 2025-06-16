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У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля

Київ • УНН

 • 11983 перегляди

У Нью-Йорку завершився конкурс двійників Педро Паскаля, де переміг 28-річний Маркос Рівера. Конкурс організувала місцева кіностудія у партнерстві з фан-клубом актора.

У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля

У Нью-Йорку завершився конкурс на найкращого двійника актора Педро Паскаля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.

Деталі

Переможцем став 28-річний бармен з Брукліна Маркос Рівера.

Я просто великий шанувальник його роботи, особливо в "Мандалоріанці". Це неймовірна честь

- сказав Рівера.

"Це було неймовірно важко вибрати переможця серед стількох талановитих людей", – сказала суддя конкурсу Емілія Кларк.

Я вражений схожістю учасників – деякі з них виглядали так, ніби це сам Педро

- зазначив інший член журі, актор Оскар Айзек.

Додатково 

Конкурс організувала місцева кіностудія у партнерстві з фан-клубом актора.

Усі учасники мали пройти кастинг і продемонструвати не лише зовнішню схожість, а й акторські здібності.

Довідка

Педро Паскаль – чилійсько-американський актор, відомий за ролями у серіалах "Мандалорець" та "Останні з нас".

Нагадаємо

У 2023 році Паскаль увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією Time. 

The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні28.05.25, 16:39 • 121478 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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