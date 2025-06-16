У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля
Київ • УНН
У Нью-Йорку завершився конкурс двійників Педро Паскаля, де переміг 28-річний Маркос Рівера. Конкурс організувала місцева кіностудія у партнерстві з фан-клубом актора.
У Нью-Йорку завершився конкурс на найкращого двійника актора Педро Паскаля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.
Деталі
Переможцем став 28-річний бармен з Брукліна Маркос Рівера.
Я просто великий шанувальник його роботи, особливо в "Мандалоріанці". Це неймовірна честь
"Це було неймовірно важко вибрати переможця серед стількох талановитих людей", – сказала суддя конкурсу Емілія Кларк.
Я вражений схожістю учасників – деякі з них виглядали так, ніби це сам Педро
Додатково
Конкурс організувала місцева кіностудія у партнерстві з фан-клубом актора.
Усі учасники мали пройти кастинг і продемонструвати не лише зовнішню схожість, а й акторські здібності.
Довідка
Педро Паскаль – чилійсько-американський актор, відомий за ролями у серіалах "Мандалорець" та "Останні з нас".
Нагадаємо
У 2023 році Паскаль увійшов до списку 100 найвпливовіших людей за версією Time.
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