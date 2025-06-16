У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля

У Нью-Йорку завершився конкурс на найкращого двійника актора Педро Паскаля. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deadline.

Переможцем став 28-річний бармен з Брукліна Маркос Рівера.

Я просто великий шанувальник його роботи, особливо в "Мандалоріанці". Це неймовірна честь

"Це було неймовірно важко вибрати переможця серед стількох талановитих людей", – сказала суддя конкурсу Емілія Кларк.

Я вражений схожістю учасників – деякі з них виглядали так, ніби це сам Педро