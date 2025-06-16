В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля

В Нью-Йорке завершился конкурс на лучшего двойника актера Педро Паскаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Победителем стал 28-летний бармен из Бруклина Маркос Ривера.

Я просто большой поклонник его работы, особенно в "Мандалорце". Это невероятная честь - сказал Ривера.

"Это было невероятно трудно выбрать победителя среди стольких талантливых людей", – сказала судья конкурса Эмилия Кларк.

Я поражен сходством участников – некоторые из них выглядели так, будто это сам Педро - отметил другой член жюри, актер Оскар Айзек.

Дополнительно

Конкурс организовала местная киностудия в партнерстве с фан-клубом актера.

Все участники должны были пройти кастинг и продемонстрировать не только внешнее сходство, но и актерские способности.

Справка

Педро Паскаль – чилийско-американский актер, известный по ролям в сериалах "Мандалорец" и "Последние из нас".

Напомним

В 2023 году Паскаль вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time.

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