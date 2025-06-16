В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля
Киев • УНН
В Нью-Йорке завершился конкурс двойников Педро Паскаля, где победил 28-летний Маркос Ривера. Конкурс организовала местная киностудия в партнерстве с фан-клубом актера.
В Нью-Йорке завершился конкурс на лучшего двойника актера Педро Паскаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.
Детали
Победителем стал 28-летний бармен из Бруклина Маркос Ривера.
Я просто большой поклонник его работы, особенно в "Мандалорце". Это невероятная честь
"Это было невероятно трудно выбрать победителя среди стольких талантливых людей", – сказала судья конкурса Эмилия Кларк.
Я поражен сходством участников – некоторые из них выглядели так, будто это сам Педро
Дополнительно
Конкурс организовала местная киностудия в партнерстве с фан-клубом актера.
Все участники должны были пройти кастинг и продемонстрировать не только внешнее сходство, но и актерские способности.
Справка
Педро Паскаль – чилийско-американский актер, известный по ролям в сериалах "Мандалорец" и "Последние из нас".
Напомним
В 2023 году Паскаль вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time.
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