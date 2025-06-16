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В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля

Киев • УНН

 • 8134 просмотра

В Нью-Йорке завершился конкурс двойников Педро Паскаля, где победил 28-летний Маркос Ривера. Конкурс организовала местная киностудия в партнерстве с фан-клубом актера.

В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля

В Нью-Йорке завершился конкурс на лучшего двойника актера Педро Паскаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Победителем стал 28-летний бармен из Бруклина Маркос Ривера.

Я просто большой поклонник его работы, особенно в "Мандалорце". Это невероятная честь

- сказал Ривера.

"Это было невероятно трудно выбрать победителя среди стольких талантливых людей", – сказала судья конкурса Эмилия Кларк.

Я поражен сходством участников – некоторые из них выглядели так, будто это сам Педро

- отметил другой член жюри, актер Оскар Айзек.

Дополнительно 

Конкурс организовала местная киностудия в партнерстве с фан-клубом актера.

Все участники должны были пройти кастинг и продемонстрировать не только внешнее сходство, но и актерские способности.

Справка

Педро Паскаль – чилийско-американский актер, известный по ролям в сериалах "Мандалорец" и "Последние из нас".

Напомним

В 2023 году Паскаль вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time. 

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне28.05.25, 16:39 • 121478 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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