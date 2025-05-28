The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

Создатели сериала "Одни из нас" (The Last Of Us) поделились тизером о том, что будет в третьем сезоне, включая намек на возвращение Педро Паскаля в шоу, пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

Выступая на пресс-конференции по поводу финала второго сезона, соавторы Нил Дракманн и Крейг Мазин дали несколько намеков о том, чего фанатам стоит ожидать от следующего сезона знаменитой постапокалиптической драмы HBO.

По данным The Hollywood Reporter, Дракманн сказал: "Мы говорим вам, что в следующем сезоне, во-первых, все, что должно произойти, будет иметь эпический характер. Но эта другая история будет действительно важной, возвращая Джоэла и Элли и все, что мы видели до сих пор".

Ранее в этом сезоне Джоэл Паскаль был жестоко убит Эбби в отместку за убийство ее отца, когда он спас героиню Беллы Рамзи Элли из больницы "светлячков" в первом сезоне.

Что касается возвращающихся персонажей, Мазин намекнул на возможное возвращение Паскаля. Он сказал: "Все, что я могу сказать, это то, что мы не видели в последний раз Кейтлин Девер, и мы не видели в последний раз Беллу Рамзи, и мы не видели в последний раз Изабеллу Мерсед [которая играет Дину], и мы даже не видели в последний раз многих людей, которые в настоящее время мертвы в этой истории".

Финал второго сезона закончился пробуждением героини Кейтлин Девер Эбби и заглавием "Сиэтл, день первый" ("Seattle Day One"), который указывает на то, что третий сезон может сместиться, чтобы сосредоточиться на точке зрения Эбби.

Говоря об этом потенциальном сдвиге и кульминации сезона, Мазин сказал: "Мы все учли. Может быть, нам просто переплести истории [Элли и Эбби]? Я просто помню, как сказал: "Разве [смена точек зрения] не является частью генетики того, как функционирует эта история?" Это просто часть генетики".

Он продолжил: "Теперь это означает, что мы должны идти на риск как телешоу, и HBO поддерживает нас, когда мы идем на риск. Но с другой стороны, мы только что убили Педро Паскаля. Например, [HBO] понимает, что это шоу будет отличаться от предыдущего каждый сезон, а это непростая задача, когда шоу становится хитом. Вы продолжаете спрашивать людей: "Я знаю, что вам это нравится, мы забираем это и даем вам это сейчас".

В целом это был насыщенный событиями сезон адаптации видеоигры, смерть Джоэла во втором эпизоде ​​шокировала многих фанатов, и Рамзи сказала, что эмоциональная сцена в третьем эпизоде ​​была на самом деле самой сложной для съемок.

Пятый эпизод, "Почувствуйте ее любовь" (Feel Her Love), стал еще одним ярким моментом, и фанаты приветствовали "мастер-класс" актерского мастерства актеров в этой конкретной части.

Также были некоторые споры вокруг шоу во время второго сезона, и некоторым фанатам пришлось избегать спойлеров финала после того, как он просочился в сеть. Когда финал второго сезона вышел в эфир в воскресенье, 25 мая, он показал падение зрительской аудитории на 55 процентов по сравнению с первым сезоном.

Многие поклонники оригинальной игры были недовольны, когда создатели шоу подтвердили, что для завершения истории понадобится четвертый сезон, заявив: "Они просто затягивают".

На прошлой неделе Дракманн также возобновил дебаты среди поклонников игры, когда намекнул, что "светлячки" могли бы создать лекарство от мозговой инфекции "кордицепс", которая почти уничтожила человечество в шоу.

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