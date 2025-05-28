The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

$41.680.11
47.310.02
ukenru
"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой
Эксклюзив
12:43 • 9034 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

12:12 • 19866 просмотра

Генштаб подтвердил поражение важных объектов российского ВПК в подмосковье и ивановской области

10:11 • 26356 просмотра

Я готов к трехсторонней встрече с Трампом и Путиным - Зеленский

Эксклюзив
09:43 • 45191 просмотра

Прокуратура требует активизировать расследование в отношении главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
28 мая, 07:55 • 107765 просмотра

Галущенко о возможных планах рф перезапустить ЗАЭС: "Могут привести к непредсказуемым последствиям"

Эксклюзив
28 мая, 06:00 • 58279 просмотра

Усиление лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы и объяснил на кого это повлияет

28 мая, 05:00 • 113104 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

Эксклюзив
27 мая, 13:16 • 167539 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция

Эксклюзив
27 мая, 11:19 • 113018 просмотра

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Эксклюзив
27 мая, 08:04 • 107898 просмотра

Одесса, Закарпатье и Волынь: эксперт рассказал о вариантах отдыха

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.4м/с
77%
745мм
Популярные новости

Железная дорога в трех регионах оказалась под вражескими атаками - Укрзализныця

28 мая, 05:29 • 13131 просмотра

Атака дронов в подмосковье: в ЦПД СНБО сообщили, что было поражено и почему это важно

28 мая, 06:58 • 9216 просмотра

Трамп планирует возродить ядерную энергетику в США: подписан ряд указов

28 мая, 07:26 • 51053 просмотра

На Сумском направлении россияне накапливают 50 тысяч военных - Зеленский

28 мая, 07:37 • 28844 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

08:54 • 51655 просмотра
публикации

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 113104 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 129432 просмотра

Топ трендов выпускной моды 2025: что актуально и сколько стоит

27 мая, 14:30 • 135119 просмотра

Зоозащитники заявляют об "эксплуатации" поросят в киевской кофейне: что говорят владельцы и полиция
Эксклюзив

27 мая, 13:16 • 167539 просмотра

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 241549 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Фридрих Мерц

Франк-Вальтер Штайнмайер

Алексей Чернышов

Линдси Грэм

Актуальные места

Берлин

Киев

Белый дом

Норвегия

Швейцария

Реклама
УНН Lite

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

13:39 • 2964 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

08:54 • 51821 просмотра

Призрак в Беверли-Хиллз: Пэрис Хилтон напугана тем, что ее двухлетний сын видит мистических существ

27 мая, 17:27 • 41076 просмотра

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале

27 мая, 16:05 • 46685 просмотра

Цзя Цзя и Дэ Дэ: гонконгским пандам-близнецам выбрали имена на конкурсе

27 мая, 09:48 • 114894 просмотра
Актуальное

Шахед-136

9К720 Искандер

Кх-59

Калибр (семейство ракет)

Железный купол

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

Киев • УНН

 • 2564 просмотра

Создатели сериала The Last Of Us намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне. Новый сезон будет эпическим и важным для развития сюжета.

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне
www.hbo.com

Создатели сериала "Одни из нас" (The Last Of Us) поделились тизером о том, что будет в третьем сезоне, включая намек на возвращение Педро Паскаля в шоу, пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

Выступая на пресс-конференции по поводу финала второго сезона, соавторы Нил Дракманн и Крейг Мазин дали несколько намеков о том, чего фанатам стоит ожидать от следующего сезона знаменитой постапокалиптической драмы HBO.

По данным The Hollywood Reporter, Дракманн сказал: "Мы говорим вам, что в следующем сезоне, во-первых, все, что должно произойти, будет иметь эпический характер. Но эта другая история будет действительно важной, возвращая Джоэла и Элли и все, что мы видели до сих пор".

Ранее в этом сезоне Джоэл Паскаль был жестоко убит Эбби в отместку за убийство ее отца, когда он спас героиню Беллы Рамзи Элли из больницы "светлячков" в первом сезоне.

Что касается возвращающихся персонажей, Мазин намекнул на возможное возвращение Паскаля. Он сказал: "Все, что я могу сказать, это то, что мы не видели в последний раз Кейтлин Девер, и мы не видели в последний раз Беллу Рамзи, и мы не видели в последний раз Изабеллу Мерсед [которая играет Дину], и мы даже не видели в последний раз многих людей, которые в настоящее время мертвы в этой истории".

Финал второго сезона закончился пробуждением героини Кейтлин Девер Эбби и заглавием "Сиэтл, день первый" ("Seattle Day One"), который указывает на то, что третий сезон может сместиться, чтобы сосредоточиться на точке зрения Эбби.

Говоря об этом потенциальном сдвиге и кульминации сезона, Мазин сказал: "Мы все учли. Может быть, нам просто переплести истории [Элли и Эбби]? Я просто помню, как сказал: "Разве [смена точек зрения] не является частью генетики того, как функционирует эта история?" Это просто часть генетики".

Он продолжил: "Теперь это означает, что мы должны идти на риск как телешоу, и HBO поддерживает нас, когда мы идем на риск. Но с другой стороны, мы только что убили Педро Паскаля. Например, [HBO] понимает, что это шоу будет отличаться от предыдущего каждый сезон, а это непростая задача, когда шоу становится хитом. Вы продолжаете спрашивать людей: "Я знаю, что вам это нравится, мы забираем это и даем вам это сейчас".

В целом это был насыщенный событиями сезон адаптации видеоигры, смерть Джоэла во втором эпизоде ​​шокировала многих фанатов, и Рамзи сказала, что эмоциональная сцена в третьем эпизоде ​​была на самом деле самой сложной для съемок.

Пятый эпизод, "Почувствуйте ее любовь" (Feel Her Love), стал еще одним ярким моментом, и фанаты приветствовали "мастер-класс" актерского мастерства актеров в этой конкретной части.

Также были некоторые споры вокруг шоу во время второго сезона, и некоторым фанатам пришлось избегать спойлеров финала после того, как он просочился в сеть. Когда финал второго сезона вышел в эфир в воскресенье, 25 мая, он показал падение зрительской аудитории на 55 процентов по сравнению с первым сезоном.

Многие поклонники оригинальной игры были недовольны, когда создатели шоу подтвердили, что для завершения истории понадобится четвертый сезон, заявив: "Они просто затягивают".

На прошлой неделе Дракманн также возобновил дебаты среди поклонников игры, когда намекнул, что "светлячки" могли бы создать лекарство от мозговой инфекции "кордицепс", которая почти уничтожила человечество в шоу.

HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале27.05.2025, 19:05 • 46541 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

УНН Lite
Brent
$64.35
Bitcoin
$108,858.10
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$364.77
Газ TTF
$36.99
Золото
$3,338.20
Ethereum
$2,666.09