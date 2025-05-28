The Last Of Us: творці серіалу натякнули на повернення Педро Паскаля у третьому сезоні

Творці серіалу "Останні з нас" (The Last Of Us) поділилися тизером про те, що буде в третьому сезоні, включно з натяком на повернення Педро Паскаля в шоу, пише УНН з посиланням на NME.

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Виступаючи на пресконференції щодо фіналу другого сезону, співавтори Ніл Дракманн і Крейг Мазін дали кілька натяків про те, чого фанатам варто очікувати від наступного сезону знаменитої постапокаліптичної драми HBO.

За даними The Hollywood Reporter, Дракманн сказав: "Ми говоримо вам, що в наступному сезоні, по-перше, усе, що має статися, матиме епічний характер. Але ця інша історія буде дійсно важливою, повертаючи Джоела й Еллі та все, що ми бачили досі".

Раніше цього сезону герой Паскаля Джоел був жорстоко вбитий Еббі в помсту за вбивство її батька, коли він врятував героїню Белли Рамзі Еллі з лікарні "світлячків" у першому сезоні.

Що стосується персонажів, які повертаються, Мазін натякнув на можливе повернення Паскаля. Він сказав: "Усе, що я можу сказати, це те, що ми не бачили востаннє Кейтлін Девер, і ми не бачили востаннє Беллу Рамзі, і ми не бачили востаннє Ізабеллу Мерсед [яка грає Діну], і ми навіть не бачили востаннє багатьох людей, які зараз мертві в цій історії".

Фінал другого сезону закінчився пробудженням героїні Кейтлін Девер Еббі та заголовком "Сіетл, день перший" ("Seattle Day One"), який вказує на те, що третій сезон може зміститися, щоб зосередитися на точці зору Еббі.

Говорячи про цей потенційний зсув і кульмінацію сезону, Мазін сказав: "Ми все врахували. Можливо, нам просто переплести історії [Еллі та Еббі]? Я просто пам'ятаю, як сказав: "Хіба [зміна точок зору] не є частиною генетики того, як функціонує ця історія?" Це просто частина генетики".

Він продовжив: "Тепер це означає, що ми повинні йти на ризик як телешоу, і HBO підтримує нас, коли ми йдемо на ризик. Але з іншого боку, ми щойно вбили Педро Паскаля. Наприклад, [HBO] розуміє, що це шоу відрізнятиметься від попереднього кожен сезон, а це непросте завдання, коли шоу стає хітом. Ви продовжуєте запитувати людей: "Я знаю, що вам це подобається, ми забираємо це і даємо вам це зараз".

Загалом це був насичений подіями сезон адаптації відеогри, смерть Джоела у другому епізоді шокувала багатьох фанатів, і Рамзі сказала, що емоційна сцена у третьому епізоді була насправді найскладнішою для зйомок.

П'ятий епізод, "Відчуйте її любов" (Feel Her Love), став ще одним яскравим моментом, і фанати вітали "майстер-клас" акторської майстерності акторів у цій конкретній частині.

Також були деякі суперечки навколо шоу під час другого сезону, і деяким фанатам довелося уникати спойлерів фіналу після того, як він просочився в мережу. Коли фінал другого сезону вийшов в ефір у неділю, 25 травня, він показав падіння глядацької аудиторії на 55 відсотків порівняно з першим сезоном.

Багато шанувальників оригінальної гри були незадоволені, коли творці шоу підтвердили, що для завершення історії знадобиться четвертий сезон, заявивши: "Вони просто затягують".

Минулого тижня Дракманн також відновив дебати серед шанувальників гри, коли натякнув, що "світлячки" могли б створити ліки від мозкової інфекції "кордицепс", яка майже знищила людство в шоу.

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