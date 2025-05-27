HBO официально представило актеров, которые сыграют Гарри Поттера, Гермиону и Рона в новом сериале
Киев • УНН
Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стентон – Гермиону Грейнджер, а Алистер Стаут – Рона Уизли в новом сериале от HBO. Фанаты ждут трейлер.
HBO наконец назвало тройку актеров, которые воплотят главных героев в новом сериале о Гарри Поттере. Роль Гарри досталась звезде BBC Доминику Маклафлину, а Гермиону и Рона сыграют Арабелла Стэнтон и Алистер Стаут. Об этом пишет УНН со ссылкой на Mirror.
Детали
По данным издания, сегодня HBO официально объявило имена актеров, которые перевоплотятся в главных персонажей в перезапуске сериала о Гарри Поттере.
Роль Гарри Поттера исполнит Доминик Маклафлин — актер, известный по сериалам BBC. Гермиону Грейнджер сыграет Арабелла Стэнтон, а Алистер Стаут станет новым Роном Уизли.
Перезапуск сериала обещает новое прочтение приключений мальчика-волшебника и его друзей в Хогвартсе. Дата премьеры пока не объявлена, но фанаты уже с нетерпением ждут первого трейлера.
Ранее УНН писал, что компания HBO уже объявила первых актеров, которые сыграют ключевые роли в будущем сериале "Гарри Поттере". В частности, Джон Литгоу ("Конклав", "Корона") появится в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир ("Перекати-поле", "Белая королева") - в роли Минервы МакГонагалл, Паапа Эссиеду ("Я могу уничтожить тебя", "Банды Лондона") - в роли Северуса Снейпа и Ник Фрост ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые") - в роли Рубеуса Хагрида.
Люк Таллон ("Леопольдштадт" Тома Стоппарда, "Патриоты" Руперта Гулда) присоединился к повторяющейся роли Квиринуса Квиррелла, а Пол Уайтхаус ("Быстрое шоу", "Гарри и Пол") появится в повторяющейся роли Аргуса Филча.