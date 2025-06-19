ЄС розробляє схему отримання більшого прибутку із заморожених російських активів

Європейський Союз розробляє схему збільшення прибутків від заморожених активів росії, переводячи їх у ризикованіші інвестиції. Мета - забезпечити довгострокову підтримку України, не порушуючи міжнародне право та не вдаючись до повної конфіскації російських коштів, чого уникають деякі країни-члени ЄС.

Про це пише Politico, передає УНН.

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Європейський Союз розглядає нову фінансову схему, яка дозволить збільшити прибутки з майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів, зберігаючи при цьому юридичну обережність. Ідеться, як вказано, про "переведення цих коштів у ризикованіший інвестиційний фонд", що дасть змогу виплачувати вищі відсотки та підтримати економіку України, яка потерпає від війни.

Як повідомили Politico четверо поінформованих чиновників, "ідея полягає в тому, щоб уникнути конфіскації основної суми та не наразитися на звинувачення в порушенні міжнародного права".

Повна конфіскація російських активів залишається неприйнятною для деяких країн

Активи були заморожені у 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення росії в Україну. Проте повна конфіскація залишається неприйнятною для таких країн, як Німеччина й Італія, які остерігаються юридичних і фінансових наслідків.

Замість цього ЄС хоче використовувати лише прибутки від них. Це дозволяє, як зазначено, "уникнути звинувачень у крадіжці грошей москви". Минулого року країни G7 домовилися надати Україні 45 мільярдів євро коштом доходів від інвестування заморожених активів.

Частка ЄС у цьому пакеті становила 18 мільярдів, однак вона буде вичерпана до кінця 2025 року.

Підтримка України у 2026 році

Фінансові міністри 27 країн ЄС зберуться в Люксембурзі на неформальну вечерю, де почнуть обговорення цього питання.

Важливо, щоб ми почули від Комісії про доступні варіанти, особливо щодо потенційного використання заморожених російських активів та подальших кроків щодо режиму санкцій - зазначено в запрошенні польського головування.

Польща також запропонувала задіяти нову оборонну схему SAFE для фінансування постачання зброї Україні. Запропонований механізм відкриває простір для тривалих політичних дискусій: європейські уряди дедалі більше стикаються з вибором між продовженням підтримки Києва та власними бюджетними потребами, зазначає видання.

Один із варіантів - створити "спеціальну цільову компанію" під егідою ЄС, до якої можуть бути передані заморожені активи з Euroclear (Бельгія). Це дозволить спрямовувати кошти на прибутковіші інвестиції, хоча поки не уточнюється, які саме.

Наразі ці активи інвестуються у Бельгійському центральному банку з мінімальною дохідністю. У 2024 році такий прибуток склав 4 мільярди євро, які використали для обслуговування боргу G7 перед Україною.

Прихильники нової ініціативи стверджують, що такий підхід дозволить збільшити доходи на підтримку України та застрахує ЄС від можливої спроби Угорщини заблокувати поновлення санкцій і фактично повернути кошти росії.

Санкційний механізм ЄС потребує одностайності кожні пів року, і прем’єр Угорщини Віктор Орбан уже погрожував ветувати продовження. Єврокомісія вела неформальні перемовини з кількома країнами (Францією, Німеччиною, Італією, Естонією), щоб знайти юридичні способи утримати заморожені активи, навіть якщо санкції не буде поновлено.

Проте поки що реального обходу цього механізму не знайдено. Посадовці також обговорюють, як створити новий фонд на основі простої більшості голосів, щоби обійти право вето Угорщини.

Водночас критики застерігають: якщо ризиковані інвестиції не виправдають себе, податковий тягар ляже на громадян ЄС. Проблем додає і той факт, що бюджетна система Євросоюзу в межах програми на 1,2 трильйона євро вже перевантажена, а новий фінансовий цикл почнеться лише з 2028 року.

Як зауважив один із європейських дипломатів, "нелегко буде знайти гроші в рамках поточної багаторічної фінансової програми". До того ж значна частина пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро, затвердженого у 2023 році на період до 2027-го, вже використана, додається у публікації.

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