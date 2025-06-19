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ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов

Киев • УНН

 • 414 просмотра

Европейский Союз разрабатывает схему увеличения доходов от почти 200 млрд евро замороженных российских активов, переводя их в более рискованные инвестиции. Это позволит обеспечить долгосрочную поддержку Украины.

ЕС разрабатывает схему получения большей прибыли от замороженных российских активов

Европейский Союз разрабатывает схему увеличения прибыли от замороженных активов россии, переводя их в более рискованные инвестиции. Цель - обеспечить долгосрочную поддержку Украины, не нарушая международное право и не прибегая к полной конфискации российских средств, чего избегают некоторые страны-члены ЕС.

Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Европейский Союз рассматривает новую финансовую схему, которая позволит увеличить прибыль с почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов, сохраняя при этом юридическую осторожность. Речь идет, как указано, о "переводе этих средств в более рискованный инвестиционный фонд", что даст возможность выплачивать более высокие проценты и поддержать экономику Украины, которая страдает от войны.

Как сообщили Politico четверо информированных чиновников, "идея заключается в том, чтобы избежать конфискации основной суммы и не подвергнуться обвинениям в нарушении международного права".

Полная конфискация российских активов остается неприемлемой для некоторых стран

Активы были заморожены в 2022 году в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину. Однако полная конфискация остается неприемлемой для таких стран, как Германия и Италия, которые остерегаются юридических и финансовых последствий.

Вместо этого ЕС хочет использовать только прибыль от них. Это позволяет, как указано, "избежать обвинений в краже денег москвы". В прошлом году страны G7 договорились предоставить Украине 45 миллиардов евро за счет доходов от инвестирования замороженных активов.

Доля ЕС в этом пакете составила 18 миллиардов, однако она будет исчерпана к концу 2025 года. 

Поддержка Украины в 2026 году

Финансовые министры 27 стран ЕС соберутся в Люксембурге на неформальный ужин, где начнут обсуждение этого вопроса.

Важно, чтобы мы услышали от Комиссии о доступных вариантах, особенно относительно потенциального использования замороженных российских активов и дальнейших шагов по санкционному режиму

- указано в приглашении польского председательства. 

Польша также предложила задействовать новую оборонную схему SAFE для финансирования поставок оружия Украине. Предложенный механизм открывает пространство для длительных политических дискуссий: европейские правительства все больше сталкиваются с выбором между продолжением поддержки Киева и собственными бюджетными потребностями, отмечает издание.

Один из вариантов - создать "специальную целевую компанию" под эгидой ЕС, в которую могут быть переданы замороженные активы из Euroclear (Бельгия). Это позволит направлять средства на более прибыльные инвестиции, хотя пока не уточняется, какие именно.

На данный момент эти активы инвестируются в Бельгийском центральном банке с минимальной доходностью. В 2024 году такая прибыль составила 4 миллиарда евро, которые использовали для обслуживания долга G7 перед Украиной.

Сторонники новой инициативы утверждают, что такой подход позволит увеличить доходы на поддержку Украины и застрахует ЕС от возможной попытки Венгрии заблокировать возобновление санкций и фактически вернуть средства россии.

Санкционный механизм ЕС требует единодушия каждые полгода, и премьер Венгрии Виктор Орбан уже угрожал ветировать продление. Еврокомиссия вела неформальные переговоры с несколькими странами (Францией, Германией, Италией, Эстонией), чтобы найти юридические способы удержать замороженные активы, даже если санкции не будут возобновлены.

Однако пока реального обхода этого механизма не найдено. Чиновники также обсуждают, как создать новый фонд на основе простого большинства голосов, чтобы обойти право вето Венгрии.

В то же время критики предостерегают: если рискованные инвестиции не оправдают себя, налоговое бремя ляжет на граждан ЕС. Проблем добавляет и тот факт, что бюджетная система Евросоюза в рамках программы на 1,2 триллиона евро уже перегружена, а новый финансовый цикл начнется только с 2028 года.

Как заметил один из европейских дипломатов, "нелегко будет найти деньги в рамках текущей многолетней финансовой программы". К тому же значительная часть пакета помощи Украине на 50 миллиардов евро, утвержденного в 2023 году на период до 2027-го, уже использована, добавляется в публикации. 

Зеленский о саммите G7: планируем обсудить замороженные активы рф и ограничение цен на нефть16.06.25, 17:20 • 2172 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономикаполитика
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Европейский Союз
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