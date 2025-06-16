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Зеленский о саммите G7: планируем обсудить замороженные активы рф и ограничение цен на нефть

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами G7 замороженные российские активы, санкции и ограничения цен на нефть. Также он отметил необходимость жесткой реакции партнеров на действия россиян.

Зеленский о саммите G7: планируем обсудить замороженные активы рф и ограничение цен на нефть

На саммите G7 Президент Владимир Зеленский планирует обсудить с лидерами замороженные российские активы и ограничения цен на нефть. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает УНН.

Что касается G7. Для нас очень важно, какое конкретно давление мы можем все оказать, чтобы остановить путина, чтобы он прекратил огонь, прекратил войну. Мы будем обсуждать замороженные российские активы с лидерами, будем обсуждать санкции. Нам нужны прайс-кэпы на энергоносители, на нефть российского производства. Для нас все это очень нужно 

- сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в принципе глобальный вопрос сколько еще партнеры будут давать возможности россиянам.

Когда они смогут реально, жестко отреагировать на все их удары и убийства, санкциями и другими методами 

- заявил Зеленский.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что союзники G7 обсудят перспективу усиления санкций против россии, если владимир путин будет продолжать сопротивляться призывам к безоговорочному прекращению огня в Украине.

Экспомощник Трампа по национальной безопасности Фред Флейтц заявил, что существует большая вероятность, что президент США Дональд Трамп в течение следующих нескольких недель завершит дипломатические переговоры и введет санкции против россии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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