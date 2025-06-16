Зеленський про саміті G7: плануємо обговорити заморожені активи рф та обмеження цін на нафту

На саміті G7 Президент Володимир Зеленський планує обговорити з лідерам обговорити заморожені російські активи та обмеження цін на нафту. Про це він заявив під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, передає УНН.

Що стосується G7. Для нас дуже важливо, який конкретно тиск ми можемо всі зробити, щоб зупинити путіна, щоб він припинив вогонь, припинив війну. Ми будемо обговорювати заморожені російські активи з лідерами, будемо обговорювати санкції. Нам потрібні прайс-кепи на енергоносії, на нафту російського виробництва. Для нас все це дуже потрібно