Зеленський про саміті G7: плануємо обговорити заморожені активи рф та обмеження цін на нафту
Київ • УНН
Володимир Зеленський планує обговорити з лідерами G7 заморожені російські активи, санкції та обмеження цін на нафту. Також він наголосив на необхідності жорсткої реакції партнерів на дії росіян.
На саміті G7 Президент Володимир Зеленський планує обговорити з лідерам обговорити заморожені російські активи та обмеження цін на нафту. Про це він заявив під час спільної пресконференції з федеральним президентом Австрії Александром Ван дер Белленом, передає УНН.
Що стосується G7. Для нас дуже важливо, який конкретно тиск ми можемо всі зробити, щоб зупинити путіна, щоб він припинив вогонь, припинив війну. Ми будемо обговорювати заморожені російські активи з лідерами, будемо обговорювати санкції. Нам потрібні прайс-кепи на енергоносії, на нафту російського виробництва. Для нас все це дуже потрібно
Президент наголосив, що в принципі глобальне питання скільки ще партнери будуть давати можливості росіянам.
Коли вони зможуть реально, жорстко відреагувати на всі їх удари та вбивства, санкціями та іншими методами
Доповнення
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що союзники G7 обговорять перспективу посилення санкцій проти росії, якщо володимир путін продовжуватиме чинити опір закликам до безумовного припинення вогню в Україні.
Експомічник Трампа з національної безпеки Фред Флейтц заявив, що існує велика ймовірність, що президент США Дональд Трамп впродовж наступних кількох тижнів завершить дипломатичні переговори та запровадить санкції проти росії.