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Трамп може ввести санкції проти рф впродовж наступних кількох тижнів - експомічник президента США

Київ • УНН

 • 1808 перегляди

Експомічник Трампа заявив, що президент США незабаром завершить переговори та запровадить санкції проти росії через неповагу путіна до мирних переговорів. Макрон планує обговорити з Трампом додаткові санкції.

Трамп може ввести санкції проти рф впродовж наступних кількох тижнів - експомічник президента США

Існує велика ймовірність, що президент США Дональд Трамп впродовж наступних кількох тижнів завершить дипломатичні переговори та запровадить санкції проти росії. Про це повідомив експомічник Трампа з національної безпеки Фред Флейтц, передає УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Колишній помічник Трампа з національної безпеки Фред Флейтц у Білому домі, заявив, що Трамп відчуває "неповагу" до відмови володимира путіна серйозно ставитися до мирних переговорів.

Існує велика ймовірність, що протягом наступних кількох тижнів Трамп завершить дипломатичні переговори та запровадить санкції проти росії. Але Трамп триматиме двері відкритими для відновлення переговорів

– сказав Флейтц.

Однак, за словами Флейца, Трамп понад усе "ненавидить Європейський Союз".

Доповнення

Президент Франції Еммануель Макрон планує запитати американського лідера Дональда Трампа, чи він готовий запровадити додаткові санкції проти росії.

На початку червня Дональд Трамп заявляв про застосування додаткових санкцій проти рф, але тільки, "якщо це буде необхідно".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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