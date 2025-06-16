Макрон заявив, що запитає Трампа, чи готовий він ввести додаткові санкції проти рф

Президент Франції Еммануель Макрон планує запитати свого американського лідера Дональда Трампа, чи він готовий запровадити додаткові санкції проти росії. Про це Макрон заявив у неділю під час зупинки в Гренландії перед участю в саміті G7 у Канаді, передає УНН з посиланням на TF1 Info.

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На мою думку, питання полягає в тому, чи готовий президент Трамп запропонувати набагато сильніші санкції проти росії, якщо вона відмовиться відповісти на пропозицію про припинення вогню в Україні – сказав Макрон.

Трамп введе санкції проти росії, але є умова

Доповнення

У неділю, 15 червня, у канадському курорті Кананаскіс у провінції Альберта розпочався 51-й саміт лідерів країн Великої сімки (G7).

Зазначається, що цей Саміт стане першим для канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єрів Великобританії Кіра Стармера, Канади Марка Карні та Японії Сіґери Ісіби. Також вперше після переобрання президентом США даний захід відвідає Дональд Трамп.

Axios повідомляв, що президент США Дональд Трамп зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.