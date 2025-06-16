Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios

Президент США Дональд Трамп зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7, з посиланням на представника Білого дому повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

"Увечері в неділю представник Білого дому повідомив, що під час саміту Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським", - пише видання.

Також вказано, що очікуються зустрічі Трампа з прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президентом Мексики Клаудією Шейнбаум.

Доповнення

Остання особиста зустріч Зеленського і Трампа відбулася під час похорону Папи Франциска в квітні.