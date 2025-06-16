Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios

Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7, со ссылкой на представителя Белого дома сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

"Вечером в воскресенье представитель Белого дома сообщил, что во время саммита Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - пишет издание.

Также указано, что ожидаются встречи Трампа с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Дополнение

Последняя личная встреча Зеленского и Трампа состоялась во время похорон Папы Франциска в апреле.