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Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
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Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
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Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios

Киев • УНН

 • 3506 просмотра

Представитель Белого дома заявил, что Трамп встретится с Зеленским, Карни и Шейнбаум на саммите. Последняя встреча Зеленского и Трампа состоялась на похоронах Папы Франциска в апреле.

Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios

Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7, со ссылкой на представителя Белого дома сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

"Вечером в воскресенье представитель Белого дома сообщил, что во время саммита Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским", - пишет издание.

Также указано, что ожидаются встречи Трампа с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

Дополнение

Последняя личная встреча Зеленского и Трампа состоялась во время похорон Папы Франциска в апреле.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Белый дом
Мексика
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
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