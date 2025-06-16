Макрон заявил, что спросит Трампа, готов ли он ввести дополнительные санкции против рф

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует спросить своего американского лидера Дональда Трампа, готов ли он ввести дополнительные санкции против россии. Об этом Макрон заявил в воскресенье во время остановки в Гренландии перед участием в саммите G7 в Канаде, передает УНН со ссылкой на TF1 Info.

Детали

По моему мнению, вопрос заключается в том, готов ли президент Трамп предложить гораздо более сильные санкции против россии, если она откажется ответить на предложение о прекращении огня в Украине – сказал Макрон.

Трамп введет санкции против россии, но есть условие

Дополнение

В воскресенье, 15 июня, в канадском курорте Кананаскис в провинции Альберта начался 51-й саммит лидеров стран Большой семерки (G7).

Отмечается, что этот Саммит станет первым для канцлера Германии Фридриха Мерца, премьеров Великобритании Кира Стармера, Канады Марка Карни и Японии Сигэры Исибы. Также впервые после переизбрания президентом США данное мероприятие посетит Дональд Трамп.

Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.