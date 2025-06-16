Трамп может ввести санкции против рф в течение следующих нескольких недель - экспомощник президента США

Существует большая вероятность, что президент США Дональд Трамп в течение следующих нескольких недель завершит дипломатические переговоры и введет санкции против россии. Об этом сообщил экс-помощник Трампа по национальной безопасности Фред Флейтц, передает УНН со ссылкой на Politico.

Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Фред Флейтц в Белом доме, заявил, что Трамп испытывает "неуважение" к отказу владимира путина серьезно относиться к мирным переговорам.

Существует большая вероятность, что в течение следующих нескольких недель Трамп завершит дипломатические переговоры и введет санкции против россии. Но Трамп будет держать двери открытыми для возобновления переговоров