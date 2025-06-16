Трамп может ввести санкции против рф в течение следующих нескольких недель - экспомощник президента США
Киев • УНН
Экс-помощник Трампа заявил, что президент США вскоре завершит переговоры и введет санкции против россии из-за неуважения Путина к мирным переговорам. Макрон планирует обсудить с Трампом дополнительные санкции.
Существует большая вероятность, что президент США Дональд Трамп в течение следующих нескольких недель завершит дипломатические переговоры и введет санкции против россии. Об этом сообщил экс-помощник Трампа по национальной безопасности Фред Флейтц, передает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Бывший помощник Трампа по национальной безопасности Фред Флейтц в Белом доме, заявил, что Трамп испытывает "неуважение" к отказу владимира путина серьезно относиться к мирным переговорам.
Существует большая вероятность, что в течение следующих нескольких недель Трамп завершит дипломатические переговоры и введет санкции против россии. Но Трамп будет держать двери открытыми для возобновления переговоров
Однако, по словам Флейца, Трамп больше всего "ненавидит Европейский Союз".
Дополнение
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует спросить американского лидера Дональда Трампа, готов ли он ввести дополнительные санкции против россии.
В начале июня Дональд Трамп заявлял о применении дополнительных санкций против рф, но только, "если это будет необходимо".