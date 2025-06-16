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G7 обговорить санкції проти рф, якщо путін не продовжить переговори про припинення вогню - прем'єр Британії

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Союзники G7 обговорять посилення санкцій проти росії, якщо путін чинитиме опір закликам до припинення вогню в Україні. Зеленський прийняв пропозицію США щодо переговорів.

G7 обговорить санкції проти рф, якщо путін не продовжить переговори про припинення вогню - прем'єр Британії

Союзники G7 обговорять перспективу посилення санкцій проти росії, якщо володимир путін продовжуватиме чинити опір закликам до безумовного припинення вогню в Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає УНН з посиланням на The Independent.

Деталі

Прем'єр Стармер заявив, що подальші дії проти москви "безсумнівно" стануть частиною переговорів на саміті G7 цього тижня, якщо кремль не розпочне мирні переговори. Очікується, що президент України Володимир Зеленський відвідає саміт G7 в Канаді.

Зеленський прийняв пропозицію США щодо припинення вогню та запропонував провести прямі переговори путіним, але російський диктатор поки що не виявив бажання зустрітися з ним.

У розмові з журналістами, які подорожували з Стармером до Кананаскіса, в нього запитали, чи очікує він, що міжнародні партнери погодять додаткові санкції проти росії.

До нас приїде Зеленський, тож це хороша можливість для нас знову обговорити все як група. Моя давня думка полягає в тому, що нам потрібно посадити росію за стіл переговорів для безумовного припинення вогню. Це було не зовсім просто. Але нам потрібно чітко розуміти, що нам потрібно сісти за стіл переговорів, і що якщо цього не станеться, санкції, безсумнівно, будуть частиною обговорення на саміті G7

- розповів Стармер.

Стармер ймовірно, проведе переговори з Дональдом Трампом, а також Еммануелем Макроном, з яким він планує створити так звану "коаліцію охочих" для направлення миротворчих сил до Києва. Прем'єр-міністр заявив журналістам, що у нього "добрі стосунки" з президентом США, що "важливо" в часи посиленої глобальної нестабільності.

Я вже майже шість місяців кажу, що ми живемо в нову еру оборони та безпеки, нову еру торгівлі та економіки. І я думаю, що для Великої Британії справді важливо відігравати в цьому провідну роль, і саме це я робитиму на саміті G7, розмовляючи з усіма нашими партнерами в конструктивному ключі. І я дуже радий, що в мене склалися добрі стосунки з усіма лідерами G7

- заявив Стармер. 

Тим часом Трамп заявив, що в суботу під час телефонної розмови він сказав путіну, що війна в Україні "має закінчитися".

У дописі на своїй платформі Truth Social лідер США написав: 

(путін) вважає, як і я, що ця війна між Ізраїлем та Іраном має закінчитися, на що я пояснив, що його війна також має закінчитися

Макрон заявив, що запитає Трампа, чи готовий він ввести додаткові санкції проти рф16.06.25, 09:15 • 848 переглядiв

Доповнення

російський диктатор володимир путін у розмові із президентом США Дональдом Трампом заявив, що рф готова продовжувати переговори з Україною після 22 червня.

 Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна зацікавлена в зустрічі з російською стороною на рівні президентів. Він підкреслив, що наша держава зацікавлена в перемовинах, на який приймаються рішення. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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