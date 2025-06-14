путін обговорив з Трампом операцію Ізраїлю проти Ірану та переговори з Україною

російський диктатор володимир путін провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. Говорили про військову операцію Ізраїлю проти Ірану, а також про переговорив рф та України. Про це заявив помічник путіна юрій ушаков, повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

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За словами ушакова, розмова тривала 50 хвилин і "була корисною".

путін у розмові з Трампом засудив військову операцію Ізраїлю проти Ірану. Натомість амриканський лідер оцінив ситуацію навколо Ізраїлю та Ірану "як дуже тривожну", зазначив ушаков.

Крім того, путін повідомив про готовність рф здійснювати посередництво між Ізраїлем та Іраном.

За словами ушакова, путін і Трамп не виключають повернення до переговорного треку з іранської ядерної проблеми.

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Також лідери обговорили перемовини рф та України.

путін у розмові з Трампом підтвердив готовність рф продовжувати переговори з Україною після 22 червня - повідомив ушаков.

І на завершення, путін та Трамп висловили задоволення "позитивними особистими відносинами".

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