путин обсудил с Трампом операцию Израиля против Ирана и переговоры с Украиной
Киев • УНН
Во время 50-минутного разговора путин осудил действия Израиля, а Трамп выразил обеспокоенность. Также обсудили готовность к переговорам между рф и Украиной после 22 июня.
российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Говорили о военной операции Израиля против Ирана, а также о переговорах рф и Украины. Об этом заявил помощник путина юрий ушаков, сообщают российские "СМИ", передает УНН.
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По словам ушакова, разговор длился 50 минут и "был полезным".
путин в разговоре с Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана. В то же время амриканский лидер оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана "как очень тревожную", отметил ушаков.
Кроме того, путин сообщил о готовности рф осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.
По словам ушакова, путин и Трамп не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной проблеме.
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Также лидеры обсудили переговоры рф и Украины.
путин в разговоре с Трампом подтвердил готовность рф продолжать переговоры с Украиной после 22 июня
И в завершение, путин и Трамп выразили удовлетворение "положительными личными отношениями".
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