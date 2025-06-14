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путин обсудил с Трампом операцию Израиля против Ирана и переговоры с Украиной

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

Во время 50-минутного разговора путин осудил действия Израиля, а Трамп выразил обеспокоенность. Также обсудили готовность к переговорам между рф и Украиной после 22 июня.

путин обсудил с Трампом операцию Израиля против Ирана и переговоры с Украиной

российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Говорили о военной операции Израиля против Ирана, а также о переговорах рф и Украины. Об этом заявил помощник путина юрий ушаков, сообщают российские "СМИ", передает УНН.

Детали

По словам ушакова, разговор длился 50 минут и "был полезным".

путин в разговоре с Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана. В то же время амриканский лидер оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана "как очень тревожную", отметил ушаков.

Кроме того, путин сообщил о готовности рф осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.

По словам ушакова, путин и Трамп не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной проблеме.

Добавим

Также лидеры обсудили переговоры рф и Украины.

путин в разговоре с Трампом подтвердил готовность рф продолжать переговоры с Украиной после 22 июня 

- сообщил ушаков.

И в завершение, путин и Трамп выразили удовлетворение "положительными личными отношениями".

Обострение на Ближнем Востоке: путин поговорил с премьером Израиля и президентом Ирана13.06.25, 20:22 • 4084 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
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