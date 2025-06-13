Обострение на Ближнем Востоке: путин поговорил с премьером Израиля и президентом Ирана

российский диктатор владимир путин провел разговор с премьером Беньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкияном после израильских ударов по Ирану, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщили росСМИ в кремле, путин и Нетаньяху провели телефонный разговор. Ее подробности пока не приводятся.

Однако известно, что путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Пезешкияном.

... путин выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с жертвами, в частности среди мирных жителей, из-за ударов Израиля - говорится в сообщении.

Нетаньяху рассчитывает обсудить удары по Ирану с Трампом и Путиным

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

В ответ на рост напряженности между Израилем и Ираном Соединенные Штаты начали переброску военных ресурсов на Ближний Восток, в частности эсминцев ВМС, на фоне опасений относительно масштабного ответа со стороны Тегерана. В то же время президент США Дональд Трамп уже проводит совещание с руководством Совета национальной безопасности.