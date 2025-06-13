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Загострення на Близькому Сході: путін поговорив із прем'єром Ізраїлю та президентом Ірану

Київ • УНН

 • 884 перегляди

володимир путін провів телефонні розмови з Беньяміном Нетаньяху та президентом Ірану Масудом Пезешкіяном. Це сталось після ізраїльських ударів по Ірану.

Загострення на Близькому Сході: путін поговорив із прем'єром Ізраїлю та президентом Ірану

російський диктатор володимир путін провів розмову із прем'єром Беньяміном Нетаньяху та президентом Ірану Масудом Пезешкіяном після ізраїльських ударів по Ірану, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Як повідомили росЗМІ у кремлі, путін та Нетаньяху провели телефонну розмову. Її подробиці наразі не приводяться.

Проте відомо, що путін провів телефонну розмову з президентом Ірану Пезешкіяном.

... путін висловив співчуття керівництву та народу Ірану у зв'язку з жертвами, зокрема серед мирних жителів, через удари Ізраїлю 

- йдеться у повідомленні.

Нетаньягу розраховує обговорити удари по Ірану з Трампом і путіним13.06.25, 16:42 • 2290 переглядiв

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

У відповідь на зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном Сполучені Штати розпочали перекидання військових ресурсів на Близький Схід, зокрема есмінців ВМС, на тлі побоювань щодо масштабної відповіді з боку Тегерана. Водночас президент США Дональд Трамп вже проводить нараду з керівництвом Ради національної безпеки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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