Загострення на Близькому Сході: путін поговорив із прем'єром Ізраїлю та президентом Ірану

російський диктатор володимир путін провів розмову із прем'єром Беньяміном Нетаньяху та президентом Ірану Масудом Пезешкіяном після ізраїльських ударів по Ірану, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

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Як повідомили росЗМІ у кремлі, путін та Нетаньяху провели телефонну розмову. Її подробиці наразі не приводяться.

Проте відомо, що путін провів телефонну розмову з президентом Ірану Пезешкіяном.

... путін висловив співчуття керівництву та народу Ірану у зв'язку з жертвами, зокрема серед мирних жителів, через удари Ізраїлю - йдеться у повідомленні.

Нетаньягу розраховує обговорити удари по Ірану з Трампом і путіним

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, західні ЗМІ повідомили, що ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

У відповідь на зростання напруженості між Ізраїлем та Іраном Сполучені Штати розпочали перекидання військових ресурсів на Близький Схід, зокрема есмінців ВМС, на тлі побоювань щодо масштабної відповіді з боку Тегерана. Водночас президент США Дональд Трамп вже проводить нараду з керівництвом Ради національної безпеки.