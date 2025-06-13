Нетаньягу розраховує обговорити удари по Ірану з Трампом і путіним

Глава уряду Ізраїлю Нетаньягу вже переговорив із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом Франції Емманюелем Макроном.

Передає УНН, із посиланням на сторінку у соцмережі Дмитра Гендельмана, радника прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньягу.

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Ситуацію на Близькому Сході та удари ЦАХАЛ по Ірану є темою обговорення низки світових лідерів, - за даними політичного радника прем'єр-міністра Ізраїлю Дмитра Гендельмана, глава уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу веде активні переговори.

Прем'єр Ізраїлю вже переговорив із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом Франції Емманюелем Макроном. Згодом може бути обговорення з президентом США Дональдом Трампом, прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом рф володимиром путіним.

Нетаньягу пообіцяв підтримувати постійний контакт із державами ,а світові лідери вже висловили розуміння необхідності забезпечити безпеку Ізраїлю, стверджує Гендельман. Це актуально на тлі загрози з боку Ірану.

Нагадаємо

Ізраїльські військові повідомили про авіаудар по іранському центру зі збагачення урану в районі Натанза.

Ізраїльська кампанія проти Ірану триватиме до 14 днів та включає удари по ядерних об'єктах, ракетних полігонах і військовому персоналу.

Іранські джерела повідомляють про удари Ізраїлю в Тебрізі та Ширазі. Підтверджено ураження командного центру КВІР, заводу ракет та складу боєприпасів.