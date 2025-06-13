Ізраїль готується до багатоденної операції проти Ірану – WSJ

Ізраїльська військова кампанія проти ядерних комплексів, керівництва та ракетної інфраструктури Ірану може тривати до 14 днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wall Street Journal.

Деталі

Командування Ізраїлю заявило, що рамки операції включають не лише початковий раунд ударів – кампанія розрахована щонайменше на два тижні дій. Офіційно підтверджено, що перша хвиля включала удари по ключових об’єктах натанзького комплексу (ядерний збагачувальний завод у Натанзі - ред.), ракетних полігонах та ядерному персоналу.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу зазначив, що операція проти Ірану триватиме "скільки буде потрібно". За його словами, вражені не лише ядерні інсталяції, але й ланцюги керівних кадрів іранських ЗС, а також об’єкти ракетно-балістичної програми .

Аналогічні тактичні підходи застосовували під час протистояння з "Хезболлою" – одночасні удари по інфраструктурі, убивство командного складу і стратегічний тиск для досягнення мирних домовленостей. Теперішня операція може завершитися аналогічним шляхом .

Додатково

За словами ізраїльських джерел, кампанія передбачає комбінацію авіаударів та спецоперацій "Моссада" всередині Ірану, спрямованих на ракети й протиповітряну систему . Аналітики припускають, що мета – примусити Іран піти на переговори.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану.

Як повідомляв УНН, Ізраїль готував удари по Ірану протягом восьми місяців.

Нова хвиля ударів по Ірану: вибухи у Тебризі та Ширазі - ЗМІ