Израиль готовится к многодневной операции против Ирана – WSJ

Израильская военная кампания против ядерных комплексов, руководства и ракетной инфраструктуры Ирана может длиться до 14 дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wall Street Journal.

Детали

Командование Израиля заявило, что рамки операции включают не только начальный раунд ударов – кампания рассчитана минимум на две недели действий. Официально подтверждено, что первая волна включала удары по ключевым объектам натангского комплекса (ядерный обогатительный завод в Натанге - ред.), ракетным полигонам и ядерному персоналу.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отметил, что операция против Ирана будет продолжаться "сколько потребуется". По его словам, поражены не только ядерные инсталляции, но и цепи руководящих кадров иранских ВС, а также объекты ракетно-баллистической программы.

Аналогичные тактические подходы применяли во время противостояния с "Хезболлой" – одновременные удары по инфраструктуре, убийство командного состава и стратегическое давление для достижения мирных договоренностей. Теперешняя операция может завершиться аналогичным путем.

Дополнительно

По словам израильских источников, кампания предусматривает комбинацию авиаударов и спецопераций "Моссада" внутри Ирана, направленных на ракеты и противовоздушную систему. Аналитики предполагают, что цель – заставить Иран пойти на переговоры.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану.

Как сообщал УНН, Израиль готовил удары по Ирану в течение восьми месяцев.

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