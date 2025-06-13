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Новая волна ударов по Ирану: взрывы в Тебризе и Ширазе – СМИ

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Иранские источники сообщают об ударах Израиля в Тебризе и Ширазе. Подтверждено поражение командного центра КСИР, завода ракет и склада боеприпасов.

Новая волна ударов по Ирану: взрывы в Тебризе и Ширазе – СМИ

Иранские источники сообщают о новых воздушных атаках Израиля в северо-западном регионе страны, в частности в районах Тебриза и Шираза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Israelinfo.

Детали

По информации издания, в районе аэропорта Тебриза прогремели взрывы. Сообщается о применении ударных беспилотников, в результате чего повреждена железнодорожная инфраструктура вблизи аэродрома. В этом же районе размещены базы противовоздушной обороны Ирана.

В то же время Армия обороны Израиля подтвердила удары по Ширазу, где, по данным, расположены командный центр Корпуса стражей исламской революции, завод по производству ракет и склад боеприпасов.

На месте событий зафиксированы жертвы 

- сообщает ливанская телесеть Аль-Маядин, связанная с Хезболлой.

Также Тегеран заявил об атаках в западных регионах страны. Иранские источники сообщили, что один из новых ударов был направлен на ядерный объект в Натанзе.

Служба тыла Израиля временно отменила рекомендацию находиться в укрытиях, отметив, что атака беспилотников, запущенных с территории Ирана, была отбита еще за пределами страны. Тем временем Военно-воздушные силы Израиля продолжают перехватывать приближающиеся воздушные цели.

Президент Ирана отреагировал на события, заявив, что "ситуация находится под контролем", и предупредил, что "сионистское образование пожалеет о своих действиях".

Справка

Тебриз и Шираз являются одними из ключевых стратегических городов Ирана. В Ширазе сосредоточены элементы военно-промышленного комплекса. Тогда как Тебриз имеет важное логистическое значение и защищенные объекты ПВО.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. В Иране заявили о гибели 6 ученых-ядерщиков.

В Иране после израильских ударов подняли красный флаг мести.

Иран обратился в Организацию Объединенных Наций с требованием немедленно созвать заседание Совета Безопасности по поводу массированных ударов со стороны Израиля, которые Тегеран назвал беспрецедентными.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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