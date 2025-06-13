ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного високопоставленого іранського командира

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командувача ВПС Корпусу вартових ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде. Разом з ним було ліквідовано і найвищий ланцюжок командування ВПС. Про це повідомили на сторінці ЦАХАЛ у Telegram, передає УНН.

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У ЦАХАЛ повідомили, що вночі управління розвідки встановило, що найвищий ланцюжок командування ВПС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) зібрався в підземному командному центрі, щоб підготуватися до атаки на Ізраїль.

У межах комбінованого початкового удару винищувачі ВПС Ізраїлю завдали удару по командному центру, де знаходився командувач ВПС КВІР Амір Алі Хаджізаде разом з іншими вищими посадовими особами.

Аміра Алі Хаджізаде, командувач ВПС Корпусу вартових ісламської революції

Разом із Хаджізаде був ліквідований командувач безпілотного підрозділу Повітряно-космічних сил КВІР Тахерпур, а також командувач авіаційного командування тих самих сил Дауд Шейхян.

Військово-повітряні сили КВІР несуть відповідальність за неодноразові напади на ізраїльських мирних жителів. Зокрема, Хаджізаде та його підлеглі командували прямими ракетними та безпілотними атаками Ірану на Ізраїль у жовтні 2024 року та прямим ракетним ударом у квітні 2024 року. Крім того, високопосадовці, які були ліквідовані, керували атакою на нафтові об'єкти Саудівської Аравії у вересні 2019 року - заявили у ЦАХАЛ.

В Армії оборони Ізраїлю стверджують також, що Хаджизаде публічно заявляв про свою прихильність до знищення Ізраїлю на різних заходах в останні роки. Крім того, грав центральну роль у розробці плану іранського режиму зі знищення Ізраїлю.

В Ірані призначили нових командувачів армії та КВІР після повідомлень про ліквідацію їхніх попередників Ізраїлем

Доповнення

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав серії авіаударів по Тегерану та передмістям іранської столиці, а також по низці інших міст країни. За заявами ізраїльської сторони, атака мала превентивний характер і була спрямована на знищення об’єктів, пов’язаних з ядерною програмою Ірану, а також військової інфраструктури.

Крім того, з’явилася інформація про загибель командувача армії Ірану Мохаммада Багрі, командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейна Саламі та командувача надзвичайних ситуацій Ірану,