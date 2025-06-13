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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного високопоставленого іранського командира

Київ • УНН

 • 994 перегляди

Вночі ЦАХАЛ завдав удару по командному центру КВІР, де знаходився командувач ВПС Корпусу вартових ісламської революції. Разом з ним ліквідовано інших командирів, які керували атаками на Ізраїль та Саудівську Аравію.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію ще одного високопоставленого іранського командира

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командувача ВПС Корпусу вартових ісламської революції Аміра Алі Хаджізаде. Разом з ним було ліквідовано і найвищий ланцюжок командування ВПС. Про це повідомили на сторінці ЦАХАЛ у Telegram, передає УНН.

Деталі

У ЦАХАЛ повідомили, що вночі управління розвідки встановило, що найвищий ланцюжок командування ВПС Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) зібрався в підземному командному центрі, щоб підготуватися до атаки на Ізраїль.

У межах комбінованого початкового удару винищувачі ВПС Ізраїлю завдали удару по командному центру, де знаходився командувач ВПС КВІР Амір Алі Хаджізаде разом з іншими вищими посадовими особами.

Аміра Алі Хаджізаде, командувач ВПС Корпусу вартових ісламської революції
Аміра Алі Хаджізаде, командувач ВПС Корпусу вартових ісламської революції

Разом із Хаджізаде був ліквідований командувач безпілотного підрозділу Повітряно-космічних сил КВІР Тахерпур, а також командувач авіаційного командування тих самих сил Дауд Шейхян.

Військово-повітряні сили КВІР несуть відповідальність за неодноразові напади на ізраїльських мирних жителів. Зокрема, Хаджізаде та його підлеглі командували прямими ракетними та безпілотними атаками Ірану на Ізраїль у жовтні 2024 року та прямим ракетним ударом у квітні 2024 року. Крім того, високопосадовці, які були ліквідовані, керували атакою на нафтові об'єкти Саудівської Аравії у вересні 2019 року

- заявили у ЦАХАЛ.

В Армії оборони Ізраїлю стверджують також, що Хаджизаде публічно заявляв про свою прихильність до знищення Ізраїлю на різних заходах в останні роки. Крім того, грав центральну роль у розробці плану іранського режиму зі знищення Ізраїлю.

В Ірані призначили нових командувачів армії та КВІР після повідомлень про ліквідацію їхніх попередників Ізраїлем13.06.25, 13:27 • 1356 переглядiв

Доповнення

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав серії авіаударів по Тегерану та передмістям іранської столиці, а також по низці інших міст країни. За заявами ізраїльської сторони, атака мала превентивний характер і була спрямована на знищення об’єктів, пов’язаних з ядерною програмою Ірану, а також військової інфраструктури.

Крім того, з’явилася інформація про загибель командувача армії Ірану Мохаммада Багрі, командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейна Саламі та командувача надзвичайних ситуацій Ірану,

Лілія Набока

Лілія Набока

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Армія оборони Ізраїлю
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