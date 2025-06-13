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ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного высокопоставленного иранского командира

Киев • УНН

 • 226 просмотра

Ночью ЦАХАЛ нанес удар по командному центру КСИР, где находился командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции. Вместе с ним ликвидированы другие командиры, которые руководили атаками на Израиль и Саудовскую Аравию.

ЦАХАЛ заявил о ликвидации еще одного высокопоставленного иранского командира

Армия обороны Израиля ликвидировала командующего ВВС Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хаджизаде. Вместе с ним было ликвидировано и высшее звено командования ВВС. Об этом сообщили на странице ЦАХАЛ в Telegram, передает УНН.

Детали

В ЦАХАЛ сообщили, что ночью управление разведки установило, что высшее звено командования ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) собралось в подземном командном центре, чтобы подготовиться к атаке на Израиль.

В рамках комбинированного начального удара истребители ВВС Израиля нанесли удар по командному центру, где находился командующий ВВС КСИР Амир Али Хаджизаде вместе с другими высшими должностными лицами.

Амира Али Хаджизаде, командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции
Амира Али Хаджизаде, командующий ВВС Корпуса стражей исламской революции

Вместе с Хаджизаде был ликвидирован командующий беспилотным подразделением Воздушно-космических сил КСИР Тахерпур, а также командующий авиационным командованием тех же сил Дауд Шейхян.

Военно-воздушные силы КСИР несут ответственность за неоднократные нападения на израильских мирных жителей. В частности, Хаджизаде и его подчиненные командовали прямыми ракетными и беспилотными атаками Ирана на Израиль в октябре 2024 года и прямым ракетным ударом в апреле 2024 года. Кроме того, высокопоставленные чиновники, которые были ликвидированы, руководили атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии в сентябре 2019 года

- заявили в ЦАХАЛ.

В Армии обороны Израиля утверждают также, что Хаджизаде публично заявлял о своей приверженности к уничтожению Израиля на различных мероприятиях в последние годы. Кроме того, играл центральную роль в разработке плана иранского режима по уничтожению Израиля.

В Иране новые командующие армией и КСИР после ударов Израиля, Тегеран угрожает13.06.25, 13:27 • 1046 просмотров

Дополнение

В ночь на 13 июня Израиль нанес серию авиаударов по Тегерану и пригородам иранской столицы, а также по ряду других городов страны. По заявлениям израильской стороны, атака носила превентивный характер и была направлена на уничтожение объектов, связанных с ядерной программой Ирана, а также военной инфраструктуры.

Кроме того, появилась информация о гибели командующего армией Ирана Мохаммада Багри, командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Салами и командующего чрезвычайными ситуациями Ирана,

Лилия Набока

Лилия Набока

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