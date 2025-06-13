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Нетаньяху рассчитывает обсудить удары по Ирану с Трампом и Путиным

Киев • УНН

 • 876 просмотра

Премьер Израиля Нетаньяху планирует обсудить удары по Ирану с лидерами США, рф и Великобритании. Он уже провел переговоры с канцлером Германии, премьером Индии и президентом Франции.

Нетаньяху рассчитывает обсудить удары по Ирану с Трампом и Путиным

Глава правительства Израиля Нетаньяху уже переговорил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Передает УНН, со ссылкой на страницу в соцсети Дмитрия Гендельмана, советника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Детали

Ситуация на Ближнем Востоке и удары ЦАХАЛ по Ирану является темой обсуждения ряда мировых лидеров, - по данным политического советника премьер-министра Израиля Дмитрия Гендельмана, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху ведет активные переговоры.

Премьер Израиля уже переговорил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Впоследствии может быть обсуждение с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом рф володимиром путиным. 

Нетаньяху пообещал поддерживать постоянный контакт с государствами ,а мировые лидеры уже выразили понимание необходимости обеспечить безопасность Израиля, утверждает Гендельман. Это актуально на фоне угрозы со стороны Ирана. 

Напомним

Израильские военные сообщили об авиаударе по иранскому центру по обогащению урана в районе Натанза

Израильская кампания против Ирана продлится до 14 дней и включает удары по ядерным объектам, ракетным полигонам и военному персоналу. 

Иранские источники сообщают об ударах Израиля в Тебризе и Ширазе. Подтверждено поражение командного центра КСИР, завода ракет и склада боеприпасов.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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