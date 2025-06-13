Україна зацікавлена в перемовинах з росією на рівні президентів - Сибіга

$41.490.02
48.080.63
ukenru
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
11:58 • 8488 перегляди
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
09:49 • 26759 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
08:47 • 48805 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 74080 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 16:35 • 187666 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
12 червня, 16:12 • 164303 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
12 червня, 16:05 • 80583 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Ексклюзив
12 червня, 15:21 • 110140 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом
Ексклюзив
12 червня, 12:52 • 50849 перегляди
Фінансова тривога: що це таке та як впоратися
12 червня, 11:23 • 66571 перегляди
Україна провела другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів додому - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
69%
750мм
Популярнi новини
Операція Ізраїлю проти Ірану: Тегеран заявив про новий удар по ключовому ядерному об'єкту13 червня, 03:44 • 50134 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації07:59 • 79142 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"08:19 • 64255 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів08:36 • 53711 перегляди
Російському реперу Тіматі повідомили про підозру - СБУ09:19 • 36758 перегляди
Публікації
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва12:08 • 14510 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів08:36 • 54519 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"08:19 • 65070 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації07:59 • 79969 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь12 червня, 16:35 • 187672 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кароль Навроцький
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року08:23 • 29702 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 48055 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 114984 перегляди
Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році11 червня, 15:50 • 125820 перегляди
Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото10 червня, 20:02 • 149370 перегляди
Актуальне
YouTube
Spotify
ChatGPT
Facebook
Instagram

Україна зацікавлена в перемовинах з росією на рівні президентів - Сибіга

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Україна зацікавлена у зустрічі президентів з росією для прийняття рішень. Сибіга наголосив на необхідності зупинення вогню та відданості мирним зусиллям.

Україна зацікавлена в перемовинах з росією на рівні президентів - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна зацікавлена в зустрічі з російською стороною на рівні президентів. Він підкреслив, що наша держава зацікавлена в перемовинах, на який приймаються рішення, сказав Сибіга в коментарі "Радіо Свобода", пише УНН.

Деталі

Ми зараз потребуємо таких перемовин, де приймається рішення, де вирішується питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічі, який відбувся в Стамбулі, фактично зводився до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі

- зазначив Сибіга.

Міністр також додав, подальший розвиток переговорів ще буде визначено. Наразі ключовим є досягнення зупинення вогню.

Далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир'я, зупинення вогню

Сибіга також підкреслив, що Україна віддана мирним зусиллям. Він також наголосив, що Україна вітає зусилля президента США Дональда Трампа на шляху до миру.

Ми віддані мирним зусиллям. Ми вітаємо зусилля США, особисто Президента Трампа, щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, тому що війна на нашій території, наші люди страждають. Україна продемонструвала свій конструктивізм, провівши зустрічі в Стамбулі на відповідному рівні

- повідомив Сибіга.

Глава МЗС також нагадав, що поки Україна докладає зусиль задля наближення миру, росія не припиняє говорити мою ультиматумів.

Ми були готові обговорювати субстантивну тематику з метою наближення досягнення миру для України. Це був наш сигнал. На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляції

- підкреслив глава МЗС. 

Наостанок міністр повідомив, що Україна покладає великі надії на зустріч G7 у Канаді, де мають бути прийняті рішення щодо санкцій проти росії.

І ми покладаємо великі сподівання на майбутню зустріч G7, яка також має прийняти відповідні рішення щодо санкціонування росіян. І також очікуємо сильних рішень щодо заморожених активів. Це справедлива вимога. Агресор повинен платити за свою агресію

- підкреслив Сибіга. 

Доповнення

В України є 110 бригад та близько 1 мільйона військових із щоденним бойовим досвідом. Все це стане важливим внеском Києва в майбутню архітектуру безпеки Європи та трансатлантичну безпеку. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Політика
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9