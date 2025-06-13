Україна зацікавлена в перемовинах з росією на рівні президентів - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна зацікавлена в зустрічі з російською стороною на рівні президентів. Він підкреслив, що наша держава зацікавлена в перемовинах, на який приймаються рішення, сказав Сибіга в коментарі "Радіо Свобода", пише УНН.

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Ми зараз потребуємо таких перемовин, де приймається рішення, де вирішується питання. Зараз ми бачимо, що останній раунд зустрічі, який відбувся в Стамбулі, фактично зводився до обговорення обміну. Тому ми зацікавлені в зустрічі на рівні президентів. І ми готові до такої зустрічі - зазначив Сибіга.

Міністр також додав, подальший розвиток переговорів ще буде визначено. Наразі ключовим є досягнення зупинення вогню.

Далі ми будемо дивитися. Нам найголовніше, щоб ми наближали мир. Для нас зараз ключовим є досягнення перемир'я, зупинення вогню

Сибіга також підкреслив, що Україна віддана мирним зусиллям. Він також наголосив, що Україна вітає зусилля президента США Дональда Трампа на шляху до миру.

Ми віддані мирним зусиллям. Ми вітаємо зусилля США, особисто Президента Трампа, щодо досягнення справедливого миру і закінчення цієї війни цього року, тому що війна на нашій території, наші люди страждають. Україна продемонструвала свій конструктивізм, провівши зустрічі в Стамбулі на відповідному рівні - повідомив Сибіга.

Глава МЗС також нагадав, що поки Україна докладає зусиль задля наближення миру, росія не припиняє говорити мою ультиматумів.

Ми були готові обговорювати субстантивну тематику з метою наближення досягнення миру для України. Це був наш сигнал. На жаль, ми побачили повну неадекватність російської сторони, що проявилося в тому документі, який вони передали. Це повна неадекватність. Вони не змінили риторику ультиматумів. Вони вимагають від нас капітуляції - підкреслив глава МЗС.

Наостанок міністр повідомив, що Україна покладає великі надії на зустріч G7 у Канаді, де мають бути прийняті рішення щодо санкцій проти росії.

І ми покладаємо великі сподівання на майбутню зустріч G7, яка також має прийняти відповідні рішення щодо санкціонування росіян. І також очікуємо сильних рішень щодо заморожених активів. Це справедлива вимога. Агресор повинен платити за свою агресію - підкреслив Сибіга.

Доповнення

В України є 110 бригад та близько 1 мільйона військових із щоденним бойовим досвідом. Все це стане важливим внеском Києва в майбутню архітектуру безпеки Європи та трансатлантичну безпеку.