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Украина заинтересована в переговорах с россией на уровне президентов - Сибига

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Украина заинтересована во встрече президентов с россией для принятия решений. Сибига подчеркнул необходимость прекращения огня и преданность мирным усилиям.

Украина заинтересована в переговорах с россией на уровне президентов - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что Украина заинтересована во встрече с российской стороной на уровне президентов. Он подчеркнул, что наше государство заинтересовано в переговорах, на которых принимаются решения, сказал Сибига в комментарии "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

Мы сейчас нуждаемся в таких переговорах, где принимается решение, где решается вопрос. Сейчас мы видим, что последний раунд встречи, который состоялся в Стамбуле, фактически сводился к обсуждению обмена. Поэтому мы заинтересованы во встрече на уровне президентов. И мы готовы к такой встрече

- отметил Сибига.

Министр также добавил, дальнейшее развитие переговоров еще будет определено. Сейчас ключевым является достижение остановки огня.

Далее мы будем смотреть. Нам самое главное, чтобы мы приближали мир. Для нас сейчас ключевым является достижение перемирия, остановка огня

Сибига также подчеркнул, что Украина привержена мирным усилиям. Он также подчеркнул, что Украина приветствует усилия президента США Дональда Трампа на пути к миру.

Мы привержены мирным усилиям. Мы приветствуем усилия США, лично Президента Трампа, по достижению справедливого мира и окончанию этой войны в этом году, потому что война на нашей территории, наши люди страдают. Украина продемонстрировала свой конструктивизм, проведя встречи в Стамбуле на соответствующем уровне

- сообщил Сибига.

Глава МИД также напомнил, что пока Украина прилагает усилия для приближения мира, Россия не прекращает говорить мои ультиматумы.

Мы были готовы обсуждать субстантивную тематику с целью приближения достижения мира для Украины. Это был наш сигнал. К сожалению, мы увидели полную неадекватность российской стороны, что проявилось в том документе, который они передали. Это полная неадекватность. Они не изменили риторику ультиматумов. Они требуют от нас капитуляции

- подчеркнул глава МИД. 

Напоследок министр сообщил, что Украина возлагает большие надежды на встречу G7 в Канаде, где должны быть приняты решения о санкциях против России.

И мы возлагаем большие надежды на будущую встречу G7, которая также должна принять соответствующие решения о санкционировании россиян. И также ожидаем сильных решений по замороженным активам. Это справедливое требование. Агрессор должен платить за свою агрессию

- подчеркнул Сибига. 

Дополнение

У Украины есть 110 бригад и около 1 миллиона военных с ежедневным боевым опытом. Все это станет важным вкладом Киева в будущую архитектуру безопасности Европы и трансатлантическую безопасность. 

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
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