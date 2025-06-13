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Сибіга озвучив кількість бригад та українських солдатів із бойовим досвідом

Київ • УНН

 • 840 перегляди

В України є 110 бригад та близько мільйона військових із щоденним бойовим досвідом. Сибіга наголосив на важливості дипломатичної мобілізації для припинення війни.

Сибіга озвучив кількість бригад та українських солдатів із бойовим досвідом

В України є 110 бригад та близько 1 мільйона військових із щоденним бойовим досвідом. Все це стане важливим внеском Києва в майбутню архітектуру безпеки Європи та трансатлантичну безпеку. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, передає УНН.

Деталі

Сибіга підкреслив важливість зміцнення оборонної самодостатності України.

Ми маємо можливості для виробництва складної сучасної зброї в Україні. З початку повномасштабної агресії ми збільшили наші оборонні потужності в деяких напрямках у 35 разів. Ми є лідерами у виробництві дронів та безпілотних технологій. У нас є 110 бригад та близько 1 мільйона солдатів із щоденним бойовим досвідом. Все це стане важливим внеском України в майбутню архітектуру безпеки Європи та трансатлантичну безпеку

- наголосив Сибіга.

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Окрім того, Сибіга заявив, що партнерам України в Європі та за її межами необхідна повна дипломатична мобілізація для припинення війни.

Нам потрібно чинити додатковий тиск на росію за допомогою сильних санкцій

- заявив Сибіга.

Сибіга закликав знизити цінову стелю на російську нафту до 30 доларів.

путін розуміє лише мову сили. Ми розуміємо, що путін на цьому етапі не має жодних причин зупиняти війну. Ми повинні тиснути на нього. Нашими колективними зусиллями ми повинні змусити його погодитися на припинення вогню. Застосовуючи санкції, тепер лише санкції можуть змусити його погодитися на припинення вогню

- зазначив Сибіга.

Міністр наголосив, що переговори в Стамбулі довели, що росія не змінила риторику.

москва веде розмову мовою ультиматумів і капітуляції

- сказав Сибіга.

Доповнення

Сибіга заявляв, що Україна вірить, що цього року є шанс досягти припинення вогню. Потрібно тиснути на росію, щоб вона беззастережно погодилася на нього.

Нещдавно в інтерв'ю The Wall Street Journal помічник глави кремля володимира путіна, очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі володимир мединський заявив, що Україна втратить більше територій, якщо не погодиться на ультиматуми москви.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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