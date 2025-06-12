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Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% цього року, але не вистачає фінансування - Зеленський

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Україна має потенціал збільшити виробництво БПЛА на 40% вже цьогоріч, але потребує додаткового фінансування. Зеленський закликав партнерів нарощувати виробництво дронів.

Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% цього року, але не вистачає фінансування - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% уже цього року, алше не вистачає лише фінансування. Про це він сказав під час виступу на Global Security Forum, передає УНН.

Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% найближчим часом, уже цього року. Наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування. І це треба вирішувати. І я закликаю ваші країни підходити до виробництва безпілотників із такою ж нагальністю та увагою, як і ми. Ми всі маємо випереджати наших ворогів у питанні безпілотників

- заявив Зеленський.

Україна розширює програму безпілотників на тлі невизначеності з підтримкою США - NYT28.04.25, 17:31 • 4774 перегляди

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра зовнішніх справ Андрія Сибіги та доручив йому забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерійських снарядів.

Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн. Ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів. Жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не очікується.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономіка
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
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