Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% цього року, але не вистачає фінансування - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% уже цього року, алше не вистачає лише фінансування. Про це він сказав під час виступу на Global Security Forum, передає УНН.

Україна готова збільшити виробництво безпілотників на 40% найближчим часом, уже цього року. Наші підприємства мають відповідні потужності, не вистачає лише фінансування. І це треба вирішувати. І я закликаю ваші країни підходити до виробництва безпілотників із такою ж нагальністю та увагою, як і ми. Ми всі маємо випереджати наших ворогів у питанні безпілотників - заявив Зеленський.

Україна розширює програму безпілотників на тлі невизначеності з підтримкою США - NYT

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра зовнішніх справ Андрія Сибіги та доручив йому забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерійських снарядів.

Кабінет міністрів України готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн. Ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, ОВДП, а також грантів від партнерів. Жодних перебоїв у забезпеченні військовослужбовців не очікується.