На виробництво артилерії та дронів: Зеленський доручив забезпечити додаткове фінансування
Київ • УНН
Президент України доручив забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерійських снарядів та дронів. Дві третини коштів на снаряди вже забезпечено.
Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра зовнішніх справ Андрія Сибіги та доручив йому забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерійських снарядів, передає УНН.
Перше: забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерії – снарядів. Результат є – дві третини коштів уже забезпечені
Він додав, що також буду надане додаткове фінансування на виробництво дронів в Україні.
Друге: додаткове фінансування коштів на виробництво дронів в Україні. Кошти будуть
Доповнення
Країни Європейського Союзу вже виділили Україні дві третини з 2 мільйонів артилерійських снарядів. Про це після зустрічі з високою представницею ЄС із закордонних справ та політики безпеки Каєю Каллас повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Минулого року Україні в рамках "чеської ініціативи" надійшло близько півтора мільйона снарядів різного калібру, цього року надійде ще 400 тисяч.